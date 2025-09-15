Rzeczpospolita
PRO
Reklama

Popyt rośnie, ceny - nie. Zapowiada się dobra jesień w mieszkaniówce

Chętnych na mieszkania przybywa, ale ceny się stabilizują, bo oferta jest ciągle bardzo duża. Deweloperzy zaciągają jednak hamulec, dawkując nową podaż. Lokale mogą więc za pewien czas zdrożeć.

Publikacja: 15.09.2025 04:30

Potencjalni nabywcy mieszkań, mając do wyboru wiele podobnych lokali, poświęcają więcej czasu na pos

Potencjalni nabywcy mieszkań, mając do wyboru wiele podobnych lokali, poświęcają więcej czasu na poszukiwanie najkorzystniejszych ofert i porównywanie warunków zakupu

Foto: Adobe Stock

Aneta Gawrońska

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie czynniki wpływają na stabilizację cen mieszkań w największych miastach
  • Co wyróżnia rynek pierwotny w Trójmieście
  • Jak są wyceniane mieszkania na rynku wtórnym
  • Jakie trendy dojdą do głosu na rynku mieszkań jesienią
Pozostało jeszcze 98% artykułu

Na siedmiu największych rynkach deweloperzy sprzedali w sierpniu niemal 3,5 tys. lokali – wynika ze wstępnych danych Otodom Analytics. To o 13 proc. mniej niż wskazywał wstępny wynik w lipcu. Porównanie do wyniku już skorygowanego (3,8 tys. lokali sprzedanych w lipcu) także wskazuje na spadek sprzedaży – o 7,5 proc.

Katarzyna Kuniewicz, dyrektorka badań rynku w Otodom, zaznacza, że w porównaniu z sierpniem ub.r. obecny wynik sprzedaży jest jednak lepszy o 45 proc. – Może być źródłem optymizmu w prognozach firm deweloperskich – komentuje. – W lipcu i sierpniu 2024 r. liczba mieszkań sprzedanych na siedmiu rynkach to 4,9 tys. W tym roku dzięki zaskakująco dobrym wynikom w lipcu i niezłym w sierpniu sprzedaż przekroczyła 7,2 tys., co oznacza wzrost o 46 proc. r./r.

Pozostało jeszcze 94% artykułu

PRO.RP.PL i The New York Times w pakiecie!

Podwójna siła dziennikarstwa w jednej ofercie.

Kup roczny dostęp do PRO.RP.PL i ciesz się pełnym dostępem do The New York Times na 12 miesięcy.

W pakiecie zyskujesz nieograniczony dostęp do The New York Times, w tym News, Games, Cooking, Audio, Wirecutter i The Athletic.

Subskrybuj! Zaloguj się
Chłodniejsza końcówka lata na polskim rynku rekrutacji
Raporty ekonomiczne
Chłodniejsza końcówka lata na polskim rynku rekrutacji
Specjaliści już korzystają z AI, lecz boją się jej konkurencji
Raporty ekonomiczne
Specjaliści już korzystają z AI, lecz boją się jej konkurencji
Tego lata popyt na paliwa płynne był mniejszy niż rok temu
Raporty ekonomiczne
Tego lata popyt na paliwa płynne był mniejszy niż rok temu
Czy sztuczna inteligencja się opłaca polskim firmom?
Raporty ekonomiczne
Bot w firmie przynosi wymierne korzyści. Do czego służy agent AI?
Firmy zbytnio skupiają się na technicznych aspektach AI, zapominając o ludziach
Raporty ekonomiczne
Pracownicy nie są gotowi na rewolucję AI. Brak wiedzy i obawy
Reklama
Reklama
e-Wydanie
Reklama