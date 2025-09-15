Na siedmiu największych rynkach deweloperzy sprzedali w sierpniu niemal 3,5 tys. lokali – wynika ze wstępnych danych Otodom Analytics. To o 13 proc. mniej niż wskazywał wstępny wynik w lipcu. Porównanie do wyniku już skorygowanego (3,8 tys. lokali sprzedanych w lipcu) także wskazuje na spadek sprzedaży – o 7,5 proc.

Katarzyna Kuniewicz, dyrektorka badań rynku w Otodom, zaznacza, że w porównaniu z sierpniem ub.r. obecny wynik sprzedaży jest jednak lepszy o 45 proc. – Może być źródłem optymizmu w prognozach firm deweloperskich – komentuje. – W lipcu i sierpniu 2024 r. liczba mieszkań sprzedanych na siedmiu rynkach to 4,9 tys. W tym roku dzięki zaskakująco dobrym wynikom w lipcu i niezłym w sierpniu sprzedaż przekroczyła 7,2 tys., co oznacza wzrost o 46 proc. r./r.