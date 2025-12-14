Rzeczpospolita
Boomu nie będzie. Trudne miesiące na rynku metali przemysłowych

Nie wiemy, jak rozwinie się sytuacja w Ukrainie. Spowolnienie gospodarcze w Chinach hamuje wzrost cen. A wiadomości z Niemiec też nie napawają optymizmem. Wiadomo tylko, że rynek metali przemysłowych czekają trudne miesiące.

Publikacja: 14.12.2025 19:00

Ceny miedzi, w której wydobyciu potentatem jest Polska, powinny utrzymać się powyżej 10 tys. dol. za

Foto: kghm

d.w.

Niektóre branże gospodarki sygnalizują jednak, że na miedź może pojawić się większy popyt i że transformacja w energetyce zwiększy jednak popyt na metale, bo produkcja czystej energii potrzebuje infrastruktury, takiej jak chociażby wiatraki. Ale już producenci pozostałych metali tradycyjnych – takich jak cynk, aluminium oraz ruda żelaza nie będą mieli łatwo i mogą oczekiwać presji cenowej.

„W 2026 r. oczekujemy łagodnego spowolnienia w gospodarce światowej, a to z kolei odbije się na rynku podstawowych metali, których notowania są ściśle powiązane z cyklami gospodarczymi. To spowolnienie jest także wynikiem nowych ceł i obaw związanych z cenami, co znacząco spowalnia wzrost popytu” – pisze na swoim blogu Stephen Hare, główny analityk rynków surowcowych w Banku Światowym.

