Gospodarka Wielkiej Brytanii: Nie mogą sie rozpędzić. A przyduszą ich podatki

Wielka Brytania doświadczyła spowolnienia gospodarczego w drugiej połowie 2025 roku. Wygląda na to, że kolejne miesiące, a nawet cały 2026 rok, też nie będą dobre. Za to stopy procentowe powinny być niższe

Publikacja: 14.12.2025 14:00

Lewicowy rząd Keira Starmera podnosi podatki pod naciskiem rynków finansowych. Nie pomoże to we wzro

Lewicowy rząd Keira Starmera podnosi podatki pod naciskiem rynków finansowych. Nie pomoże to we wzroście gospodarczym

Foto: HENRY NICHOLLS/REUTERS

Hubert Kozieł

Gdy rząd Keira Starmera zaczynał władzę w lipcu 2024 r., obiecywał, że doprowadzi do boomu inwestycyjnego w Wielkiej Brytanii oraz znaczącego przyspieszenia tempa jej wzrostu gospodarczego. Jak na razie ta obietnica jest daleka od spełnienia. Co prawda w pierwszym kwartale 2025 r. wzrost PKB przyspieszył do 0,7 proc. kw./kw., ale w drugim zwolnił do 0,3 proc., a w trzecim do 0,1 proc. Na danych za trzeci kwartał negatywnie zaważyło to, że koncern Jaguar Land Rover wstrzymał produkcję na miesiąc, z powodu ataku hakerskiego. Rząd jak dotąd nie zapewnił gospodarce solidniejszych impulsów wzrostowych, a stracił mocno na popularności z powodu planowanych podwyżek podatków, które mogą ciążyć wzrostowi PKB w 2026 roku.

