Rekordowy rok polskiej zbrojeniówki

W 2025 r. przychody dwóch największych polskich firm przemysłu obronnego sięgnęły 25 mld zł. To rekord, który w 2026 r. powinien zostać pobity. Przyczynią się do tego m.in. kontrakty finansowane z unijnego Instrumentu Pożyczkowego SAFE.

Publikacja: 15.12.2025 04:05

Amunicja 155 mm.

Foto: Materiały prasowe

Maciej Miłosz

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie są prognozy finansowe dla Polskiej Grupy Zbrojeniowej na rok 2025?
  • Jak zmieniły się przychody Polskiej Grupy Zbrojeniowej w ostatnich latach?
  • Jakie czynniki wpływają na dynamiczny rozwój Grupy WB?
  • Na jakie wsparcie finansowe może liczyć polski przemysł obronny w przyszłości?

Kończący się rok był bardzo udany dla firm zbrojeniowych produkujących w Polsce. Oprócz wielkich zagranicznych koncernów, polski rynek zdominowały dwa rodzime podmioty: państwowa Polska Grupa Zbrojeniowa i prywatna Grupa WB, w której jednak udziały ma także Polski Fundusz Rozwoju.

Jak wygląda sytuacja finansowa PGZ? – Przychody Polskiej Grupy Zbrojeniowej w 2025 r. sięgną wartości 20 mld zł, a zysk netto około 2,5 mld zł – informuje Biuro Komunikacji i Relacji Zewnętrznych PGZ, zastrzegając jednak, że są to prognozy. O podobnej wielkości już kilka miesięcy temu mówił także prezes Grupy Adam Leszkiewicz. – Wynik finansowy to kwestia wielu czynników, między innymi efektywnego zarządzania aktywami grupy, zwiększonej produkcji i sprzedaży, właściwego nadzoru nad prowadzonymi projektami, a także kwestia polepszenia koniunktury – czytamy w odpowiedzi na nasze pytania.

