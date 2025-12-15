Kończący się rok był bardzo udany dla firm zbrojeniowych produkujących w Polsce. Oprócz wielkich zagranicznych koncernów, polski rynek zdominowały dwa rodzime podmioty: państwowa Polska Grupa Zbrojeniowa i prywatna Grupa WB, w której jednak udziały ma także Polski Fundusz Rozwoju.

Jak wygląda sytuacja finansowa PGZ? – Przychody Polskiej Grupy Zbrojeniowej w 2025 r. sięgną wartości 20 mld zł, a zysk netto około 2,5 mld zł – informuje Biuro Komunikacji i Relacji Zewnętrznych PGZ, zastrzegając jednak, że są to prognozy. O podobnej wielkości już kilka miesięcy temu mówił także prezes Grupy Adam Leszkiewicz. – Wynik finansowy to kwestia wielu czynników, między innymi efektywnego zarządzania aktywami grupy, zwiększonej produkcji i sprzedaży, właściwego nadzoru nad prowadzonymi projektami, a także kwestia polepszenia koniunktury – czytamy w odpowiedzi na nasze pytania.