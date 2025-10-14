Rzeczpospolita
Ostra walka o polski rynek lotniczy. Polska to „nowe Niemcy”?

Zachodnioeuropejskie lotnictwo jest w stagnacji. Zupełnie inna sytuacja panuje na wschodzie kontynentu, gdzie rynek rośnie jak szalony. Liderem jest Polska, gdzie we wrześniu, według wszelkich wskazań wzrost znów będzie dwucyfrowy.

Ostra walka o polski rynek lotniczy. Polska to „nowe Niemcy"?

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Dlaczego polski rynek lotniczy wyróżnia się na tle Europy?
  • Jakie strategie podejmują Ryanair i Wizz Air na polskim rynku?
  • W jaki sposób zmiany demograficzne wpływają na polski rynek lotniczy?
  • Jaki wpływ mają na rynek lotów zmiany geopolityczne w regionie?
  • Jakie plany mają przewoźnicy w kontekście CPK?
W tym kontekście trzeba obserwować ostrą wymianę zdań między szefami dwóch linii dominujących na naszym rynku – Ryanaira i Wizz Aira, w której prezes Ryanaira wieszczy bankructwo węgierskiej linii. Dynamicznie rosnący w Polsce rynek lotniczy jest również przyczyną fali wyjątkowo atrakcyjnych ofert ze strony przewoźników arabskich czy zachodnioeuropejskich, którzy korzystając z koniunktury „kupują” sobie polski rynek.

Ten rynek mógłby rosnąć jeszcze szybciej, gdyby nie ograniczenia na dwóch lotniskach obsługujących Warszawę – Lotnisku Chopina, gdzie we wrześniu, mimo rosnących ograniczeń, odnotowano ponad 12-proc. wzrost, oraz w Modlinie, który dopiero teraz może wrócić z inwestycjami. Taka sytuacja spowodowała, że Ryanair ostatecznie przestał dąsać się na Modlin i postanowił jednak podpisać długoterminową umowę z tym lotniskiem, mimo wzrostu kosztów operowania. Dodatkowym bodźcem dla Irlandczyków był powrót po ponad 12 latach Wizz Aira do Modlina. Węgrzy zbudują tam swoją kolejną bazę, ogłosili już stamtąd 11 nowych kierunków i startują w grudniu.

