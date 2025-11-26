Reklama
Browary znalazły furtkę. Butelki zwrotne ominą system kaucyjny

Carlsberg uzyskał od marszałka województwa mazowieckiego interpretację pozwalającą wyłączyć swoje butelki zwrotne z nowego systemu kaucyjnego. Grupa Żywiec już czeka na podobną decyzję, a branża mówi wprost: obowiązki narzucone ustawą są absurdalne i grożą wielomilionowymi kosztami.

Publikacja: 26.11.2025 04:04

Butelki zwrotne poza systemem kaucyjnym? Browary znalazły sposób

Butelki zwrotne poza systemem kaucyjnym? Browary znalazły sposób

Foto: Adobe Stock

Aleksandra Ptak-Iglewska

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jakie stanowisko wobec systemu kaucyjnego na butelki zwrotne przyjął Carlsberg i jak to wpłynęło na jego działania?
  • Dlaczego polska branża piwowarska uważa włączenie szklanych butelek zwrotnych do systemu kaucyjnego za problematyczne?
  • Jakie interpretacje prawne uzyskali producenci napojów, aby obejść nowe przepisy dotyczące systemu kaucyjnego?
  • Jakie argumenty przemawiają za oddzieleniem butelek zwrotnych od jednorazowych w kontekście systemu kaucyjnego?
  • Jakie kontrowersje związane z wprowadzeniem systemu kaucyjnego pojawiły się wśród ekspertów i przedstawicieli branży?
  • W jaki sposób rząd i Ministerstwo Klimatu i Środowiska reagują na działania browarów i jakie mają plany na przyszłość?
Pozostało jeszcze 90% artykułu

Browary od początku walczyły z pomysłem włączenia szklanych butelek wielorazowego użytku do systemu kaucyjnego, jednak ich postulaty były ignorowane przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Obecnie trwa okres przejściowy, system kaucyjny wszedł w życie w październiku, ale głównie dla puszek i butelek PET, a dla butelek szklanych wielorazowego użytku obowiązkowy będzie dopiero od stycznia 2026 r. No, chyba że wcześniej firma znajdzie furtkę, tak jak uczyniły to największe w Polsce browary, z pomocą samorządów. „Rzeczpospolita” dotarła bowiem do pisma, które Carlsberg Polska 13 listopada rozesłał do swoich partnerów. Koncern informuje, że jego szklane butelki zwrotne nie będą objęte powszechnym systemem kaucyjnym.

Pozostało jeszcze 89% artykułu

