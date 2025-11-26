Browary od początku walczyły z pomysłem włączenia szklanych butelek wielorazowego użytku do systemu kaucyjnego, jednak ich postulaty były ignorowane przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Obecnie trwa okres przejściowy, system kaucyjny wszedł w życie w październiku, ale głównie dla puszek i butelek PET, a dla butelek szklanych wielorazowego użytku obowiązkowy będzie dopiero od stycznia 2026 r. No, chyba że wcześniej firma znajdzie furtkę, tak jak uczyniły to największe w Polsce browary, z pomocą samorządów. „Rzeczpospolita” dotarła bowiem do pisma, które Carlsberg Polska 13 listopada rozesłał do swoich partnerów. Koncern informuje, że jego szklane butelki zwrotne nie będą objęte powszechnym systemem kaucyjnym.