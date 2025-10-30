Rzeczpospolita
PRO
Reklama

Kapitał na start w dorosłość? Panel Ekonomistów na „nie"

A gdyby osobom wchodzącym w dorosłość wypłacać np. po 50 tys. zł, by zmniejszyć nierówności? Niewiele brakowało, by ta propozycja pojawiła się w kampanii prezydenckiej. Większość ekonomistów z Panelu Ekonomistów „Rzeczpospolitej” jest jednak na „nie”.

Publikacja: 30.10.2025 04:01

A gdyby osobom wchodzącym w dorosłość wypłacać np. po 50 tys. zł, by zmniejszyć nierówności?

A gdyby osobom wchodzącym w dorosłość wypłacać np. po 50 tys. zł, by zmniejszyć nierówności?

Foto: Adobe Stock

Mikołaj Fidziński

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie propozycje wsparcia finansowego dla młodych rozważano w czasie kampanii prezydenckiej?
  • Dlaczego niektórzy ekonomiści proponują „kapitał na start” dla 18-latków?
  • Jakie mogłyby być źródła finansowania „kapitału na start”?
  • Jak wyrównywanie szans może wpłynąć na długoterminowy wzrost gospodarczy?
Pozostało jeszcze 97% artykułu

– Był taki moment, że [w kampanii wyborczej w 2025 r. – red.] doradcy spoza polityki przynieśli nam pomysł, żeby dawać młodym ludziom pieniądze na urządzenie się. Coś w rodzaju dodatkowego 800+ – mówił Rafał Trzaskowski  pod koniec września, podczas Campus Academy. Ujawnił, że jego sztab poważnie zastanawiał się nad tą ideą, ale uznał, że propozycja „rozdawnictwa dla młodych ludzi” na miesiąc przed wyborami nie będzie wiarygodna. – Te pieniądze znalazłyby się w budżecie, tylko moim zdaniem młodzi ludzie nie oczekują kupowania finansowego. Poza tym, zostałoby to skomentowane, że nie pasuje do ducha Platformy Obywatelskiej – dodawał Trzaskowski.

Pozostało jeszcze 94% artykułu

PRO.RP.PL i The New York Times w pakiecie!

Podwójna siła dziennikarstwa w jednej ofercie.

Kup roczny dostęp do PRO.RP.PL i ciesz się pełnym dostępem do The New York Times na 12 miesięcy.

W pakiecie zyskujesz nieograniczony dostęp do The New York Times, w tym News, Games, Cooking, Audio, Wirecutter i The Athletic.

Subskrybuj! Zaloguj się
68,5 mld zł wydamy w tym roku w Polsce na różne formy rozrywki w domu i poza nim
Raporty ekonomiczne
Rynek rozrywki i internetu w Polsce wyhamowuje
UltraGrip Performance 3 wyznacza nowy standard w swojej klasie
Materiał Promocyjny
UltraGrip Performance 3 wyznacza nowy standard w swojej klasie
Zwierząt w polskich domach przybywa, a rodzi się coraz mniej dzieci
Raporty ekonomiczne
Polacy wydają coraz więcej pieniędzy na swoje zwierzęta
Atom w Koninie, czyli Grupa Polsat wabi inwestorów
Raporty ekonomiczne
Atom w Koninie, czyli Grupa Polsat wabi inwestorów
Raport PIE: polski przemysł motoryzacyjny hamuje coraz ostrzej
Raporty ekonomiczne
Raport PIE: polski przemysł motoryzacyjny hamuje coraz ostrzej
Raport o polskim rynku dostaw poza domem
Materiał Promocyjny
Raport o polskim rynku dostaw poza domem
Polska jest potęgą w produkcji zniczy. Na świecie wyprzedza nas tylko jeden kraj
Raporty ekonomiczne
Polska jest potęgą w produkcji zniczy. Na świecie wyprzedza nas tylko jeden kraj
Manager w erze AI – strategia, narzędzia, kompetencje AI
Materiał Promocyjny
Manager w erze AI – strategia, narzędzia, kompetencje AI
Reklama
Reklama
e-Wydanie
Reklama