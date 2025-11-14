Reklama
Najsłabsze ogniwo strefy euro? Trudny czas nad Sekwaną

Francję czekają dalsze problemy fiskalne i deficyt wyższy od planowanego, ale nie można jeszcze mówić o kryzysie. Wzrost gospodarczy powinien pozostać umiarkowany.

Publikacja: 14.11.2025 12:32

Premier Francji Sebastien Lecornu ma trudne zadanie okiełznania deficytu finansów publicznych w sytu

Foto: Nathan Laine/Bloomberg

Hubert Kozieł

Francja pojawiała się w ostatnich tygodniach w doniesieniach medialnych głównie w negatywnym kontekście. Przeżywała kolejną odsłonę kryzysu politycznego, który ledwo udało się zażegnać w wyniku powtórnego utworzenia rządu przez Sebastiena Lecornu i wycofania się z niego z części „reform” fiskalnych. Uwagę świata przyciągnęło również to, że były prezydent Nicolas Sarkozy trafił do więzienia, a z Luwru skradziono klejnoty cesarskie. Na początku października, po tym, jak Lecornu po raz pierwszy podał się do dymisji, rentowność francuskich obligacji dziesięcioletnich chwilowo przebiła dochodowość podobnych papierów włoskich, portugalskich i greckich.

