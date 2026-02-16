Reklama
Koszty duszą rynek ładowania aut elektrycznych

Masową elektryfikację polskiej motoryzacji hamują koszty budowy i utrzymania infrastruktury, nieproporcjonalnie wysokie przy ograniczonym popycie na ładowanie.

Publikacja: 16.02.2026 04:05

Foto: Adobe Stock

Adam Woźniak

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie koszty związane z budową i utrzymaniem infrastruktury wpływają na rynek ładowania aut elektrycznych w Polsce?
  • Dlaczego pomimo wzrostu sprzedaży samochodów elektrycznych w Polsce prognozowane są spadki popytu w 2026 roku?
  • Jak zmiany regulacyjne mogą wpłynąć na rynek samochodów elektrycznych, zwłaszcza dla nabywców flotowych?
  • W jaki sposób rozbudowa infrastruktury ładowania wpływa na rozwój rynku elektryków w Polsce?
  • Co sprawia, że inwestycje w infrastrukturę ładowania mogą być nieopłacalne ekonomicznie?
Choć ubiegły rok przyspieszył wzrost sprzedaży samochodów elektrycznych w Polsce do najwyższego poziomu w UE, ponad pięciokrotnie większego od unijnej średniej (161,1 proc. wobec 29,9 proc. w UE), to 2026 r. przyniesie nam mocne hamowanie rynku. Branża motoryzacyjna szuka pomysłu na zrekompensowanie braku dopłat, których wart 1,1 mld zł budżet wyczerpał się w styczniu, o 3 miesiące wcześniej niż zakładano.

Część dealerów już obniżyła katalogowe ceny elektryków, dodatkowo poganiana rosnącą ofertą tanich samochodów elektrycznych z Chin, które na koniec grudnia oferowano w Polsce w 18 markach, a liczba ich rejestracji podskoczyła w ciągu ubiegłego roku jedenastokrotnie. Mimo to, w 2026 r. popyt się schłodzi, a w jego pierwszej połowie spadki będą głębokie, na poziomie kilkudziesięciu procent.

