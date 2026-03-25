Biura są ciągle potrzebne. – Ruch na tym rynku jest większy niż w poprzednich latach – mówi Aleksandra Markiewicz, dyrektor w firmie doradczej Knight Frank. W Warszawie w całym 2025 r. wynajęto ponad 794 tys. mkw. powierzchni biurowej, o 7 proc. więcej niż rok wcześniej. Rekordową liczbę umów przyniósł koniec roku. W Krakowie roczny popyt osiągnął niemal 270 tys. mkw. i był najwyższy w historii tego rynku.

Ekspertka Knight Frank tłumaczy, że odbicie popytu to efekt zmiany podejścia pracodawców. – Firmy coraz mocniej stawiają na obecność pracowników w biurze – mówi. Zaznacza, że proces wyboru biura trwa zwykle od kilku do kilkunastu miesięcy.