Opiekunów osób starszych lub niepełnosprawnych będzie w tym roku brakować w 202 spośród 380 powiatów, w tym w 11 miastach wojewódzkich. Daje im to 14. miejsce w wykazie 17 deficytowych w skali całej Polski profesji w tegorocznym Barometrze Zawodów – prognozie opracowanej przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie na zlecenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

– Podaż pracy w usługach opiekuńczych jest dziś zbyt mała względem rosnącego zapotrzebowania i ta luka będzie narastać – podkreśla Ewa Gałecka-Burdziak, profesor SGH w Katedrze Ekonomii I. Zwraca też uwagę, że charakter pracy opiekuńczej (wysokie obciążenie fizyczne i emocjonalne, niskie poczucie prestiżu) zniechęca wielu potencjalnych kandydatów.