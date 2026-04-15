– W kwietniu przedsiębiorcy szukający nowych możliwości wsparcia w ramach Funduszy Europejskich 2021–2027 mogą szybko zauważyć ograniczoną ofertę na poziomie krajowym – mówi Małgorzata Okularczyk-Okoń, prezes zarządu Collect Consulting, ekspertka od pozyskiwania dotacji, która stara się zwracać uwagę czytelników „Rzeczpospolitej” na najatrakcyjniejsze nabory w kolejnych miesiącach.

Wskazuje, że dominują tu znane i powtarzające się instrumenty wsparcia w ramach Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) typu STEP (Technologie cyfrowe Digital / Deeptech – ścieżka B z naborem od 14 kwietnia 2026 r. oraz Cleantech – ścieżka A z naborem od 21 kwietnia 2026 r.) czy SMART (dla konsorcjów start 9 kwietnia 2026 r.). W praktyce oznacza to, że firmy – zwłaszcza z sektora technologicznego i innowacyjnego – otrzymują kolejną możliwość aplikowania w schematach, które były już wcześniej dostępne i sprawdzone.