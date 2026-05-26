W 2025 r. pracujący i mieszkający w Polsce cudzoziemcy zwiększyli nasz PKB od ok. 200 do nawet 416 mld zł, czyli od 5,1 proc. do 10,7 proc. I to bez uwzględnienia obcokrajowców zatrudnionych w szarej strefie – szacują eksperci z firmy Deloitte, która wspólnie z Instytutem Spraw Publicznych i firmą badawczą Ipsos przygotowała raport „Migracja w Polsce”, pokazujący różne aspekty tego zjawiska. „Rzeczpospolita” opisuje go jako pierwsza.

– Ten raport pokazuje, jak ważną rolę cudzoziemcy pełnią na polskim rynku pracy i jakim są ważnym elementem rozwoju gospodarczego – podkreśla Jacek Kucharczyk, socjolog i prezes Instytutu Spraw Publicznych, który liczy, że ta kwestia mocniej wybrzmi w dość jednostronnej na razie debacie publicznej o migracjach. Według niego, raport, kierowany do różnych interesariuszy, w tym do osób odpowiedzialnych za kreowanie różnych polityk w Polsce, dostarcza fakty i dane, które pomogą obniżyć wysoki poziom emocji i strachu, który towarzyszy dyskusjom o migracjach. – Liczymy też na to, że przez media dotrzemy do części opinii publicznej, która w badaniach przeprowadzonych w ramach raportu, deklaruje, że chce rzeczowej informacji, rzeczowej dyskusji, a nie straszenia – dodaje Jacek Kucharczyk.