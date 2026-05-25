Słabnie polska branża transportowa. Jak podaje Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych (ZMPD), w pierwszym kwartale 2026 r. działalność zakończyły 1234 firmy. – To prawie tyle, ile w całym roku ubiegłym. Sądzę, że to się będzie pogłębiać, bo sytuacja w branży jest zła – mówi Piotr Mikiel, dyrektor departamentu transportu ZMPD.

Negatywne perspektywy spowodowane wzrostem kosztów i słabnącą koniunkturą gospodarczą potwierdzają eksperci. Jak podaje Polski Instytut Ekonomiczny (PIE), badający nastroje gospodarcze przedsiębiorstw w Polsce Miesięczny Indeks Koniunktury dla branży TSL (transport, spedycja, logistyka) spadł w maju o prawie 11 pkt., najmocniej ze wszystkich sektorów. – Firmy częściej wskazywały na spadek sprzedaży i liczby zamówień niż na ich wzrost, a część przedsiębiorstw sygnalizowała nadmiar mocy przy obecnym poziomie popytu oraz ograniczoną płynność finansową – tłumaczy Anna Szymańska, kierownik Zespołu Wsparcia Badań PIE. Jednocześnie nasiliły się problemy związane z niepewnością gospodarczą, kosztami pracowniczymi, finansowaniem działalności i zatorami płatniczymi.