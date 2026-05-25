Reklama
Rozwiń
Rzeczpospolita
PRO
Reklama

Hamuje branża trzystu tysięcy tirów. Polskie ciężarówki tracą europejski rynek

W pierwszym kwartale 2026 r. zakończyło działalność niemal tyle firm transportowych, co w całym ubiegłym roku. Paradoksalnie może się jednak okazać, że cała branża na tym skorzysta: będzie więcej towarów do wożenia i mniejsza walka o każde zlecenie.

Publikacja: 25.05.2026 04:06

Firmy transportowe tną floty i zamykają działalność. Branża mówi o zapaści

Firmy transportowe tną floty i zamykają działalność. Branża mówi o zapaści

Foto: PAP/Michał Zieliński

Adam Woźniak

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Dlaczego polska branża transportowa, europejski potentat, mierzy się z falą zamknięć firm.
  • Jakie czynniki – od kosztów i koniunktury po konkurencję – zagrażają rentowności przewoźników.
  • W jaki sposób zatory płatnicze i trudności z finansowaniem osłabiają kondycję sektora TSL.
  • Czy paradoksalnie, kurczenie się rynku może być dla niego szansą na uzdrowienie.
  • Jakie nowe regulacje unijne już wkrótce podniosą koszty działalności tysięcy firm.
Pozostało jeszcze 95% artykułu

Słabnie polska branża transportowa. Jak podaje Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych (ZMPD), w pierwszym kwartale 2026 r. działalność zakończyły 1234 firmy. – To prawie tyle, ile w całym roku ubiegłym. Sądzę, że to się będzie pogłębiać, bo sytuacja w branży jest zła – mówi Piotr Mikiel, dyrektor departamentu transportu ZMPD.

Negatywne perspektywy spowodowane wzrostem kosztów i słabnącą koniunkturą gospodarczą potwierdzają eksperci. Jak podaje Polski Instytut Ekonomiczny (PIE), badający nastroje gospodarcze przedsiębiorstw w Polsce Miesięczny Indeks Koniunktury dla branży TSL (transport, spedycja, logistyka) spadł w maju o prawie 11 pkt., najmocniej ze wszystkich sektorów. – Firmy częściej wskazywały na spadek sprzedaży i liczby zamówień niż na ich wzrost, a część przedsiębiorstw sygnalizowała nadmiar mocy przy obecnym poziomie popytu oraz ograniczoną płynność finansową – tłumaczy Anna Szymańska, kierownik Zespołu Wsparcia Badań PIE. Jednocześnie nasiliły się problemy związane z niepewnością gospodarczą, kosztami pracowniczymi, finansowaniem działalności i zatorami płatniczymi.

Pozostało jeszcze 88% artykułu

PRO.RP.PL i The New York Times w pakiecie!

Podwójna siła dziennikarstwa w jednej ofercie.

Kup roczny dostęp do PRO.RP.PL i ciesz się pełnym dostępem do The New York Times na 12 miesięcy.

W pakiecie zyskujesz nieograniczony dostęp do The New York Times, w tym News, Games, Cooking, Audio, Wirecutter i The Athletic.

Subskrybuj! Zaloguj się
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama