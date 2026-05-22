Granice współpracy z UOKiK a zakaz samooskarżania

Po nowelizacji z 9 marca 2023 r., wdrażającej dyrektywę ECN+, art. 50 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów (dalej: „Ustawa”) otrzymał brzmienie wyraźnie szersze niż wcześniej: adresatami żądania Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów są nie tylko przedsiębiorcy, lecz także niebędące przedsiębiorcami osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne posiadające zdolność prawną, a obowiązek obejmuje „udzielanie wszelkich koniecznych informacji, w tym przekazywanie dokumentów”. Samo wezwanie musi przy tym wskazywać zakres informacji, cel żądania, termin odpowiedzi oraz pouczenie o sankcjach. Ta zmiana ma znaczenie praktyczne, bo ustawodawca przestał traktować informację wyłącznie jako opis stanu faktycznego, a wprost objął obowiązkiem również dokumenty, które mogą stanowić materiał dowodowy w sprawie.