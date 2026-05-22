Kontrola w firmie? Nie daj się zaskoczyć o poranku
Niezapowiedziane kontrole w siedzibach firm mogą być prowadzone m.in. przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Policję, Prokuraturę, Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego czy Centralne Biuro Antykorupcyjne. Mogą one dotyczyć zarówno spraw gospodarczych (np. zmowy cenowe), jak i karnych (np. korupcja, oszustwa). Organy te mają szerokie uprawnienia do przeszukiwania dokumentów i systemów IT.
Taka kontrola może wywołać chaos i stres wśród kierownictwa i pracowników. Nietrudno wówczas o popełnienie błędu. Najpoważniejszym z nich jest utrudnianie kontroli – na kadrę kierowniczą mogą zostać nałożone wysokie kary finansowe. Jeśli zaś przeszukanie odbywa się w ramach postępowania karnego, „niewłaściwe zachowanie” może być oceniane także pod kątem odpowiedzialności karnej.
Jak przygotować firmę i pracowników na wypadek niezapowiedzianej kontroli? O tym piszemy w „Tygodniku Przedsiębiorców”. Wyjaśniamy ponadto m.in., jaka przyszłość czeka polski rynek pracy, co się dzieje, gdy małoletni dziedziczy udziały w spółce, jak przeprowadzić zgromadzenie wspólników online w spółce z o.o. oraz na czym polega obowiązek współpracy z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
