Specgrupa przy resorcie nauki, złożona z badaczy, ale też przedsiębiorców prowadzących innowacyjny biznes i przedstawicieli świata akademickiego, której celem było wskazanie konkretnych ruchów, jakie mogłyby udrożnić transfer wyników badań naukowych do biznesu, właśnie zakończyła prace. „Rzeczpospolita” dotarła do raportu, który trafił już na biurko szefa Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Jeśli uda się zrealizować choć część postulatów, Polska ma szansę uwolnić swój potężny potencjał badawczy, zwiększyć innowacyjność i liczbę patentów, zintensyfikować powstawanie start-upów naukowych (tzw. spin-offów) oraz powstrzymać odpływ talentów.