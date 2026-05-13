– Na rynku rekrutacji pojawia się nadzieja – twierdzą eksperci firmy Grant Thornton, komentując najnowszy raport o kwietniowych ofertach opublikowanych w 50 największych serwisach pracy, który „Rzeczpospolita” opisuje jako pierwsza. Według raportu, bazującego na danych systemu rekrutacyjnego Element, w kwietniu czołowe portale zamieściły 264,7 tys. nowych ogłoszeń, o 3,3 tys. (1 proc.) mniej niż w marcu, i o 5,6 tys. (2 proc.) mniej niż rok wcześniej. W rezultacie był to już jedenasty miesiąc z rzędu z ujemną dynamiką w ujęciu rocznym, ale ten spadek był najniższy od wiosny 2025 r., co można uznać za sukces w obliczu obaw o przyszłą koniunkturę wywołanych przez konflikt na Bliskim Wschodzie i zamknięcie cieśniny Ormuz. Gdyby nie te obawy, kwiecień przyniósłby wyraźne odbicie rekrutacji.