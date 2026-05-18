Większość Polaków za zrównaniem wieku emerytalnego w dół. Eksperci chcą w górę

37 proc. – taki odsetek badanych w sondażu IBRiS dla „Rzeczpospolitej” nie popiera zrównania wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn w Polsce. Co więcej, respondenci uważają, że jeśli już zrównywać, to raczej w dół: blisko 22 proc. ocenia, że powinno się obniżyć wiek emerytalny dla mężczyzn do 60 lat, przy utrzymaniu takiego samego dla kobiet.

Kolejnych 18 proc. badanych ocenia, że równy wiek emerytalny powinien wynosić 63 lata, co oznaczałoby obniżenie go o dwa lata dla mężczyzn i wydłużenie o trzy dla kobiet. Zrównania wieku emerytalnego na poziomie 65 lat (co oznaczałoby podniesienie go dla kobiet o pięć lat) popiera tylko około 9 proc. ankietowanych, a jeszcze mniejszy odsetek – niespełna 5 proc. – wspiera wiek emerytalny 67 lat dla obu płci.