Rzeczpospolita
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Panel Ekonomistów: RPP nie powinna się spieszyć z kolejną obniżką stóp procentowych

Po lipcowym posiedzeniu RPP prezes NBP Adam Glapiński sygnalizował, że we wrześniu może złożyć wniosek o obniżkę stóp procentowych. Większość uczestników Panelu Ekonomistów „Rzeczpospolitej” uważa jednak, że nie należy ich ciąć przynajmniej do końca roku.

Publikacja: 31.07.2026 04:01

RPP powinna poczekać z cięciem stóp. Większość ekspertów mówi „nie”

RPP powinna poczekać z cięciem stóp. Większość ekspertów mówi „nie”

Foto: Damian Lemanski/Bloomberg

Mikołaj Fidziński

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jakie argumenty stoją za propozycją obniżki stóp i dlaczego napotyka ona opór większości ekspertów.
  • W jaki sposób rosnące ceny ropy i paliw podważają oficjalne prognozy inflacyjne banku centralnego.
  • Na czym polega spór wewnątrz Rady Polityki Pieniężnej i które głosy są w nim decydujące.
  • Który scenariusz dla stóp procentowych – obniżka, stabilizacja czy podwyżka – jest obecnie najbardziej prawdopodobny.
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– Nie wykluczam, że jeśli sytuacja będzie taka jak teraz, to na posiedzeniu po wakacjach złożę wniosek o obniżkę stóp procentowych o 25 punktów bazowych – mówił podczas konferencji 9 lipca Glapiński. Określał członków Rady Polityki Pieniężnej mianem „ostrożnych gołębi”, dodając, że sam jest na ich tle mniej „płochliwy”. Zastrzegał przy tym, że ma w RPP tylko jeden głos. – Być może jestem jedynym, który bierze pod uwagę obniżkę stóp procentowych w tym roku – zauważył, wyrażając przy tym opinię, że w perspektywie połowy przyszłego roku pozostali członkowie Rady też będą się „stopniowo wyzbywać ostrożności”.

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