Dla 62,2 proc. badanych polskie pochodzenie firmy jest atutem na rynku europejskim, w tym 26,7 proc. postrzega je jako wyraźną przewagę – wynika z badania „Made in Poland”, zrealizowanego przez SW Research na zlecenie Grupy Amica, którego wyniki „Rzeczpospolita” poznała jako pierwsza.

Zgodnie z nim blisko dwie trzecie Polaków ocenia marki wywodzące się z Polski lepiej od marek z innych krajów Europy pod względem jakości, nowoczesności i wiarygodności, a 83 proc. co najmniej na takim samym poziomie. Jednocześnie przy porównywalnej cenie i parametrach produktu, informacja „Wyprodukowano w Polsce” jest dla 51,3 proc. konsumentów wyraźnym impulsem do zakupu. To ponad siedmiokrotnie częściej niż oznaczenie miejsca produkcji jako „Wyprodukowano w Unii Europejskiej”.