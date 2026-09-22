Rzeczpospolita
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Patriotyzm gospodarczy ma się dobrze. Zwłaszcza na zakupach

83 proc. Polaków ocenia rodzime marki co najmniej tak dobrze jak europejską konkurencję. Największe znaczenie podczas zakupów spożywczych czy kosmetycznych ma wciąż kraj pochodzenia produktu.

Publikacja: 22.09.2026 04:02

Patriotyzm gospodarczy ma się dobrze. Zwłaszcza na zakupach

Foto: Adobe Stock

Piotr Mazurkiewicz

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jaką pozycję zajmują rodzime marki w percepcji Polaków na tle europejskiej konkurencji.
  • Kiedy informacja „Wyprodukowano w Polsce” staje się kluczowym czynnikiem decydującym o zakupie.
  • W których sektorach rynku kraj pochodzenia produktu ma dla konsumentów największe znaczenie.
  • Dlaczego silny patriotyzm zakupowy nie idzie w parze z postrzeganiem Polski jako kraju innowacyjnego.
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Dla 62,2 proc. badanych polskie pochodzenie firmy jest atutem na rynku europejskim, w tym 26,7 proc. postrzega je jako wyraźną przewagę – wynika z badania „Made in Poland”, zrealizowanego przez SW Research na zlecenie Grupy Amica, którego wyniki „Rzeczpospolita” poznała jako pierwsza.

Zgodnie z nim blisko dwie trzecie Polaków ocenia marki wywodzące się z Polski lepiej od marek z innych krajów Europy pod względem jakości, nowoczesności i wiarygodności, a 83 proc. co najmniej na takim samym poziomie. Jednocześnie przy porównywalnej cenie i parametrach produktu, informacja „Wyprodukowano w Polsce” jest dla 51,3 proc. konsumentów wyraźnym impulsem do zakupu. To ponad siedmiokrotnie częściej niż oznaczenie miejsca produkcji jako „Wyprodukowano w Unii Europejskiej”.

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