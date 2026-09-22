Wzrosty cen gazu ziemnego prawdopodobnie szybciej niż w przeszłości przełożą się na inflację w strefie euro, ale w mniejszym stopniu wpłyną na koszty energii elektrycznej ze względu na wzrost produkcji energii ze źródeł odnawialnych – prognozuje w opublikowanym w poniedziałek Biuletynie Ekonomicznym Europejski Bank Centralny.

Hurtowe ceny gazu ziemnego w Europie były w sierpniu wyższe o ponad 140 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim, gdyż wojna w Iranie ograniczyła globalną podaż, a niski poziom zapasów zwiększa ryzyko dalszych wzrostów cen. W najbliższy okres grzewczy Europa wchodzi z zapasami znacznie poniżej tego co było jeszcze w ub. roku. Według danych z 19 września średni poziom wypełnienia magazynów gazu wynosi w UE niecałe ok. 70 proc. W Niemczech wynosi to ledwie ponad 56 proc., choć przy magazynach znacznie większych niż np. w Polsce (w naszym kraju poziom zapełnienia wynosi już blisko 99 proc).