Rzeczpospolita
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Ceny gazu są już wysokie. Co czeka nas w 2027 roku?

Ceny gazu w Europie znowu rosną, choć kryzys podobny do tego z 2022 r. nam nie grozi. Notowania surowca, choć bardzo wysokie, są nadal dalekie od rekordowych. W Polsce ceny dla gospodarstw domowych utrzymać w ryzach mogą... przyszłoroczne wybory.

Publikacja: 22.09.2026 04:01

Ceny gazu są już wysokie. Co czeka nas w 2027 roku?

Foto: Bloomberg

Bartłomiej Sawicki

Wzrosty cen gazu ziemnego prawdopodobnie szybciej niż w przeszłości przełożą się na inflację w strefie euro, ale w mniejszym stopniu wpłyną na koszty energii elektrycznej ze względu na wzrost produkcji energii ze źródeł odnawialnych – prognozuje w opublikowanym w poniedziałek Biuletynie Ekonomicznym Europejski Bank Centralny. 

Hurtowe ceny gazu ziemnego w Europie były w sierpniu wyższe o ponad 140 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim, gdyż wojna w Iranie ograniczyła globalną podaż, a niski poziom zapasów zwiększa ryzyko dalszych wzrostów cen. W najbliższy okres grzewczy Europa wchodzi z zapasami znacznie poniżej tego co było jeszcze w ub. roku. Według danych z 19 września średni poziom wypełnienia magazynów gazu wynosi w UE niecałe ok. 70 proc. W Niemczech wynosi to ledwie ponad 56 proc., choć przy magazynach znacznie większych niż np. w Polsce (w naszym kraju poziom zapełnienia wynosi już blisko 99 proc).

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