Powódź na południu kraju oprócz wielkich ludzkich tragedii wywołała również paraliż instytucjonalny państwa, w tym sądów i prokuratury. Instytucje te po prostu z dnia na dzień przestały działać. Brakuje informacji, czy placówki w miejscach powodziowych ucierpiały materialnie oraz czy akta sądowe były odpowiednio zabezpieczone.

Teraz, kiedy żywioł ustąpił, wielkim wyzwaniem będzie szybkie przywrócenie wymiaru sprawiedliwości do stanu sprzed powodzi. To ważne, ponieważ tempo prowadzonych postępowań, zarówno w prokuraturze, jak i przed sądami, nie należy do najszybszych, a obecna sytuacja jeszcze je może wydłużyć. W rejonach dotkniętych kataklizmem Ministerstwo Sprawiedliwości powinno zatem zaordynować nadzwyczajne rozwiązania organizacyjne, aby ustabilizować efektywność pracy sądów i prokuratury.