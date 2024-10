Przypadek Dariusza Barskiego. Co mówi orzecznictwo, co prawo pracy a co... ministerstwo?

Prokurator generalny Adam Bodnar ogłosił 12 stycznia 2024 r., że przywrócenie prokuratora krajowego Dariusza Barskiego do służby czynnej nastąpiło z zastosowaniem przepisów nieobowiązujących i w efekcie pozostaje on w stanie spoczynku, co powoduje, że nie sprawuje funkcji prokuratora krajowego. Artykuł 47 ustawy z 28 stycznia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o prokuraturze (dalej jako ustawa z 2016 r.), który był podstawą powrotu ze stanu spoczynku, obowiązywał bowiem jedynie w okresie dwóch miesięcy od jego wejścia w życie, a więc od 4 marca 2016 do 4 maja 2016 r. Takie stanowisko zajęły trzy opinie prawne przedstawione przez ministerstwo.