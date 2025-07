Czy będą dalsze reformy sądownictwa?

Plany obecnych decydentów ministerialnych, szumnie nazywane przywracaniem konstytucyjnego ładu w wymiarze sprawiedliwości, a będące w istocie jego przewracaniem i spełnianiem sprzecznych z Konstytucją RP marzeń o odwecie na sędziach mających inne poglądy, trafią najpewniej do kosza. Zresztą jest to dla nich odpowiednie miejsce. Co zatem czeka sądownictwo w najbliższych latach? Czy powolne dryfowanie do kolejnych wyborów? Czy też jest nadzieja na nowe, radykalne rozwiązania?