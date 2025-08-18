Od 1 października 2025 r. w Polsce ma ruszyć system kaucyjny. Jego najważniejszym założeniem jest pobieranie kaucji przy sprzedaży napojów w opakowaniach z możliwością dokonania jej zwrotu w momencie zwrócenia opakowania przez konsumenta. W konsekwencji, kupując napój w opakowaniu podlegającym kaucji, konsument uiści cenę napoju powiększoną o kwotę kaucji.

Oznacza to, iż od października w sklepach zaczną pojawiać się napoje w opakowaniach objętych systemem. Ministerstwo Klimatu i Środowiska podkreśla, że wszystkie sklepy sprzedające produkty ze znakiem kaucji będą zobowiązane do pobierania kaucji. Do przyjmowania opakowań w ramach systemu będą zobowiązane duże sklepy (powyżej 200 m2), natomiast mniejsze placówki (do 200 m2) co do zasady będą zobowiązane tylko do pobierania kaucji. Będą mogły też dobrowolnie przyjmować wszystkie opakowania lub ograniczyć przyjmowanie tylko do tych opakowań, które mają w swoim asortymencie. Co ważne, sklepy prowadzące sprzedaż napojów w butelkach szklanych wielokrotnego użytku będą prowadziły punkt zbiórki dla takich opakowań niezależnie od swojej powierzchni.