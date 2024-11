Chory, chorszy, nieobecny

Organ procesowy może uznać niestawiennictwo uczestnika postępowania za nieusprawiedliwione pomimo przedłożenia wystawionego przez lekarza sądowego zaświadczenia potwierdzającego niemożność stawienia się, jeżeli z innych przekonujących dowodów wynika, że uczestnik postępowania jest zdolny do udziału w czynnościach procesowych.

Sekwencja wydarzeń związanych z postępowaniem może uzasadniać przekonanie sądu, że celem jest np. obstrukcja procesowa, co odnosi się także do działających komisji śledczych. Do postępowania w sprawach wzywania oraz przesłuchiwania osób wezwanych przez komisję oraz zwalniania ich z obowiązku zachowania tajemnicy w zakresie nieuregulowanym w ustawie o komisji śledczej stosuje się bowiem odpowiednio przepisy kodeksu postępowania karnego dotyczące w tym zakresie świadków.