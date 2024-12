O wyręczeniu sądów przez polityków

W przypadkach, w których ustawodawca pozwala i jednocześnie zobowiązuje do dokonania wykładni przepisów, w których zawarł wyrażenia nieostre, a następnie do poczynienia oceny konkretnych okoliczności faktycznych z uwzględnieniem tych sformułowań, może dojść do rozbieżnych wyników wspomnianej interpretacji przepisów i zastosowania norm prawnych zawartych w tych przepisach. Taka sytuacja występuje także w odniesieniu do możliwości zastosowania tymczasowego aresztowania.