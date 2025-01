Agata Łukaszewicz: Moda na azyle

Tak zdają się rozumować nie tylko sprawcy pospolitych przestępstw – głównie tragicznych drogowych, ale i prawnicy, często wysoko postawieni. Tyle że ci, którzy przed laty pisali nowe, surowe prawo lub je egzekwowali, teraz sami przed nim uciekają. A to jest ostatnia rzecz, która zdarzyć się powinna.

Przykłady? Wielka afera. Tomasz Szmydt, sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, dyrektor Wydziału Prawnego Krajowej Rady Sądownictwa, współorganizator tzw. afery hejterskiej, w maju 2024 r. uciekł na Białoruś, gdzie uzyskał azyl polityczny. Wcale nie mniejsza – Marcin Romanowski, były wiceminister sprawiedliwości, miał nagrać swoje starania o azyl na Węgrzech, jeszcze zanim zapadła decyzja o zastosowaniu wobec niego tymczasowego aresztowania. Każdy z wyżej wymienionych przedstawia własne wytłumaczenie podjętej decyzji. Ostatni pisze nawet list do ministra sprawiedliwości Adama Bodnara i stawia liczne warunki, które należy spełnić, by szybko wrócił do ojczyzny.