Tak zdają się rozumować nie tylko sprawcy pospolitych przestępstw – głównie tragicznych drogowych, ale i prawnicy, często wysoko postawieni. Tyle że ci, którzy przed laty pisali nowe, surowe prawo lub je egzekwowali, teraz sami przed nim uciekają. A to jest ostatnia rzecz, która zdarzyć się powinna.

Przykłady? Wielka afera. Tomasz Szmydt, sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, dyrektor Wydziału Prawnego Krajowej Rady Sądownictwa, współorganizator tzw. afery hejterskiej, w maju 2024 r. uciekł na Białoruś, gdzie uzyskał azyl polityczny.

Wcale nie mniejsza – Marcin Romanowski, były wiceminister sprawiedliwości, miał nagrać swoje starania o azyl na Węgrzech, jeszcze zanim zapadła decyzja o zastosowaniu wobec niego tymczasowego aresztowania. Każdy z wyżej wymienionych przedstawia własne wytłumaczenie podjętej decyzji. Ostatni pisze nawet list do ministra sprawiedliwości Adama Bodnara i stawia liczne warunki, które należy spełnić, by szybko wrócił do ojczyzny.

Nie zapominajmy, że ta ucieczka jest spowodowana tym, że na swoim koncie ma 11 zarzutów prokuratorskich związanych z aferą wokół wypłat pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości.

– Przykład idzie z góry – mówili za moich czasów szkolnych nauczyciele w podstawówce. I sprawdza się to także na tym przykładzie. Skoro ludzie z wysokich szczebli władzy uciekają przed wymiarem sprawiedliwości w Polsce, to jak się dziwić Kowalskim czy Nowakom, którzy kiedy się im pali ziemia pod nogami, biorą nogi za pas i za granicą chcą przeczekać zły czas.

Problem polega jednak na tym, że w konsekwencji raczej sprawiedliwości nie unikną, a wszelkie próby ucieczek, ukrywania się, mataczenia działają z reguły na ich niekorzyść. Niewinny nie ma się bowiem czego obawiać, a z korzyścią dla niego jest stanąć twarzą w twarz z wymiarem sprawiedliwości i wyjaśnić wszelkie zarzuty oraz wątpliwości. Zresztą to hasło od lat jest powtarzane przez politycznych kompanów. Wówczas i adres w kraju mógłby pozostać ten sam, i być może zatrudnienie bez zmian. A na pewno z tzw. góry szedłby dobry przekaz dla obywatela.

Zapraszam do lektury najnowszego numeru „Sądów i prokuratury”.