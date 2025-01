Trudno przejść bez słowa komentarza do kwestii odwołania prokurator Ewy Wrzosek z delegacji do Ministerstwa Sprawiedliwości.

Może i dokonana przez panią prokurator ocena osiągnięć ministra sprawiedliwości nie była zbyt fortunna, jednak jej głos powinien być wzięty poważnie w debacie publicznej nad stanem praworządności i stanem zmian w prokuraturze. Słusznie wskazała, że sam fakt bycia na delegacji nie obliguje jej do lojalności wobec ministra. Słowa te szczere do bólu powinny być także sygnałem dla tych, którzy dziś bezkrytycznie oceniają rzeczywistość sądową.

Czytaj więcej Opinie Prawne Marek Isański: Czym w ogóle jest praworządność? Od miesięcy trwa dyskusja o przywracaniu praworządności. Przywracać praworządność chce Koalicja Obywatelska, a o łamanie praworządności Prawo i Sprawiedliwość oskarża obecną władzę.

To też znak, że miejsce sędziów jest w sądach, a prokuratorów w prokuraturze, nie w Ministerstwie Sprawiedliwości. Sędziowie zaś i prokuratorzy muszą mieć realny wpływ na zmiany w tych instytucjach oraz ich działanie. Zmiany w tych instytucjach nie mogą zależeć od dobrej woli polityków.

Politycy, przede wszystkim minister sprawiedliwości, powinni w końcu oddać sądom i prokuraturze to, co się im należy, aby stworzyć podstawy do silnych, niezależnych i odrębnych instytucji. W przeciwnym razie sądy będą niezależne tylko o tyle, o ile pozwoli na to aktualny minister i jego zaplecze polityczne.

Odchodzą doświadczeni prokuratorzy

Przeciętnemu Kowalskiemu jest zupełnie obojętne, kto będzie piastował tekę ministra. Jego sprawa nigdy nie trafi na biurko ministra, za to może potrzebować skorzystać z wymiaru sprawiedliwości czy też prokuratury.

Sprawne, niezależne i efektywne instytucje władzy sądowniczej budują także zaufanie obywateli i gwarantują bezpieczeństwo prawne. Jakakolwiek litera prawa, która nie zostanie wyegzekwowana, staje się martwą literą. Dlatego tak ważne jest, kto piastuje te urzędy, jakie są standardy i w jakich warunkach funkcjonują te instytucje.

Doświadczona kadra w sądach czy prokuraturze jest na wagę złota. Przecież doświadczenie sędziowskie nabywa się w miarę upływu lat i na poszczególnych szczeblach kariery zawodowej.

Podobnie sytuacja wygląda w prokuraturze. Tam doświadczenie zawodowe zdobywa się krok po kroku. Dlatego przeciętnego Kowalskiego powinien niepokoić fakt, że doświadczeni prokuratorzy decydują się w poczuciu frustracji odejść z zawodu. Rodzi się oczywiście pytanie, dlaczego tak się dzieje. Szczególnie że wielu z odchodzących walczyło o przywrócenie praworządności i czekało na lepsze czasy.

Nadzór ministra nad sądami

Po wyborach w 2023 r. w sądach nic się zmieniło, poza może roszadami kadrowymi i zwiększeniem nadzoru. Z ubolewaniem należy stwierdzić, że choć prawnicy, w tym i środowiska sędziowskie, rozumieją, jak szkodliwa jest instytucja nadzoru ministra nad sądami, nikt do tej pory nie przedstawił jakiejkolwiek wizji zmiany tego stanu rzeczy. Zamiast tego tematy neosędziów są numerem jeden prawniczej debaty, tak jakby zniesienie nadzoru ministra nie wpisywało się w praworządność i niezależność sądów… Czyżby jednak była to właściwa droga, a może raczej krótkowzroczność?

Szokujące, że wielu prawników kontestujących system delegacji dziś skrzętnie z niego korzysta, zapominając, że wcale nie chodzi to o osobę ministra, lecz legitymizowanie wadliwego sytemu, który powinien być zniesiony po 1989 r. Wszelkie decyzje ministra sprawiedliwości odnoszące się do sądów osłabiają wizerunek sądów jako niezależnych i niezawisłych organów. Nie trzeba przypominać, jak znacząco osłabiono, wręcz wyrugowano znaczenie samorządu sędziowskiego i jak osłabiono władzę prezesów sądów, jednocześnie umacniając władzę ministra sprawiedliwości.

Wpływ na powoływanie prezesów sądów – konsultacje zamiast realnego wpływu

Przemożny wpływ na obsadę foteli prezesowskich dają ministrowi niezmienione art. 23 i 24 prawa o ustroju sądów powszechnych. Prezesa sądu apelacyjnego powołuje minister sprawiedliwości spośród sędziów sądu apelacyjnego albo sądu okręgowego. Po powołaniu prezesa sądu apelacyjnego minister sprawiedliwości przedstawia go właściwemu zgromadzeniu ogólnemu sędziów sądu apelacyjnego. Wiceprezesa sądu apelacyjnego powołuje minister sprawiedliwości spośród sędziów sądu apelacyjnego albo sądu okręgowego na wniosek prezesa tego sądu.

Prezesa sądu okręgowego powołuje minister sprawiedliwości spośród sędziów sądu apelacyjnego, sądu okręgowego albo sądu rejonowego. Po powołaniu prezesa sądu okręgowego minister sprawiedliwości przedstawia go właściwemu zgromadzeniu ogólnemu sędziów sądu okręgowego. Wiceprezesa sądu okręgowego powołuje minister sprawiedliwości spośród sędziów sądu apelacyjnego, sądu okręgowego albo sądu rejonowego na wniosek prezesa tego sądu.

Zamiast zatem przywrócenia pełnej samorządności działania sądów i scedowania na sądy i zgromadzenia ogólne wyboru prezesów sądów to wciąż minister podejmuje w tym zakresie decyzje. Co więcej, środowiska sędziowskie w pełni zaakceptowały pomysł, aby zamiast prawnych gwarancji, czy to opiniodawczych, czy decyzyjnych, minister w nieznanym trybie konsultował tego typu decyzje. W rezultacie zamiast gwarancji prawnych wprowadzono jakieś „sondaże”, mało tego, rodzą one w wielu przypadkach również pytanie o ich moc wiążącą przy podejmowaniu tak fundamentalych decyzji przez ministra.

Procedura odwoływania prezesów sądów

Zgodnie z art. 27 prawa o ustroju sądów powszechnych prezes i wiceprezes sądu mogą być odwołani przez ministra sprawiedliwości w toku kadencji w przypadku: rażącego lub uporczywego niewywiązywania się z obowiązków służbowych; gdy dalszego pełnienia funkcji nie da się pogodzić z innych powodów z dobrem wymiaru sprawiedliwości; stwierdzenia szczególnie niskiej efektywności działań w pełnionym nadzorze administracyjnym lub w organizacji pracy w sądzie lub sądach niższych; złożenia rezygnacji z pełnionej funkcji.

Procedura odwoływania prezesów daje szeroką władzę ministrowi, z której notabene skrzętnie skorzystał, również po części uzasadniając swoje decyzje głosem środowiska. I znów wskazać należy, że głos środowiska sędziowskiego powinien mieć swój instytucjonalny wyraz w postaci głosu samorządu, a więc co najmniej zgromadzenia sędziów.

Brak gwarancji niezależności sądów

Po destrukcji Krajowej Rady Sądownictwa gwarancje niezależności sądów są osłabione. Czynniki mrożące, szykany, jakie spadły na sędziów, oraz postępowania trałowe i dyscyplinarne, jakich doświadczyli sędziowie w ciągu ośmiu lat poprzednich rządów, osłabiły faktyczne znaczenie samorządu sędziowskiego.

Brak dostatecznych gwarancji przy odwoływaniu prezesów po sześciu latach w końcu dostrzegł TK w wyroku K 2/24, uznając, że art. 27 § 1, § 2, § 4, § 5, § 5a, § 6 i § 7 prawa o ustroju sądów powszechnych jest niezgodny z art. 2, art. 10 ust. 1 i art. 186 ust. 1 w zw. z art. 173 i art. 178 ust. 1 Konstytucji RP w zakresie, w jakim upoważnia ministra sprawiedliwości do odwołania prezesa albo wiceprezesa sądu bez udziału KRS i bez wiążącego charakteru negatywnej opinii KRS wydanej w przedmiocie zamiaru ministra sprawiedliwości odwołania prezesa albo wiceprezesa sądu. Przepisy nie dają KRS realnej możliwości wypełniania przyznanego jej uprawnienia stania na straży bezstronności, niezależności sądów.

Samorząd sędziowski to serce sądu

Jest oczywiste, że aktualnie KRS, choć formalnie działa, faktycznie nie wypełnia swojego konstytucyjnego zadania strażnika gwarancji niezawisłości sędziowskiej. Niemniej nic nie stoi na przeszkodzie, aby umocnić znaczenie samorządu sędziowskiego w tym zakresie. Nie można przecież zakładać, że tego rodzaju zmiany zablokuje prezydent, szczególnie gdyby miało to prowadzić do ograniczenia faktycznej władzy ministra nad sądami.

Dlaczego więc nikt takich zmian nie postuluje ani o nie nie zabiega? Dlaczego wszyscy akceptują szeroką władzę ministra nad sądami? Dlaczego same sądy nie zabiegają o wzmocnienie swoich samorządów?

Nie zastąpi głosu samorządu sędziowskiego głos stowarzyszeń sędziowskich. Trzeba przywrócić praworządność w sądach, przede wszystkim umacniając niezależności tych sądów i siłę pojedynczego głosu sędziego. Ostatnie lata pokazały, że w wielu sądach byli samotni bohaterowie, który walczyli z całym systemem. Tylko silne wewnętrznie sądy są w stanie zabezpieczyć niezależność całego sądu, ale i pojedynczego sędziego. Niestety chocholi taniec to już nasza narodowa cecha i pewnie trzeba 100 lat, aby zmienić myślenie o sądach.

Autorka jest sędzią Sądu Okręgowego w Warszawie i wykładowczynią Uczelni Łazarskiego