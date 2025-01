Mówi się, że jest pan liderem buntu przeciwko Adamowi Bodnarowi. To prawda?

Reklama

Absolutnie nieprawda. Nie jestem żadnym buntownikiem. Ja tylko przestrzegam prawa. Uważam też, że prokurator generalny także musi go przestrzegać. A niestety nie zawsze mu to wychodzi.

Czyli mówienie o panu jako buntowniku jest na wyrost?

Oczywiście. Prokuratorzy muszą wykonywać swoje zadania i tu nie chodzi o żadne buntowanie się, o to, żeby ludzie nie wykonywali swojej pracy. Każdy prokurator ma odpowiednie wynagrodzenie i odpowiednie zadania. Ja po prostu głośno wyrażam – w sumie nie tylko ja, bo jest też głos prokuratorów z Ad Vocem, Sądu Najwyższego czy Trybunału Konstytucyjnego – opinie o pewnych decyzjach prokuratora generalnego. Część z nich nie była oparta na przepisach prawa.

Reklama

Czego dotyczą stawiane panu zarzuty dyscyplinarne? Jest ich aż sześć.

Dotyczą one sytuacji z ubiegłego roku, kiedy to Dariusz Barski, prokurator krajowy, został pozbawiony możliwości sprawowania swojego urzędu w siedzibie PK z uwagi na odcięcie go od budynku. Wówczas ja, w kolejności zastępca prokuratora krajowego, wydawałem określone zarządzenia, polecenia dla podległych mi pracowników. Uważałem i uważam nadal, że mówiąc brzydko i zupełnie kolokwialnie, podmianka prokuratora krajowego, który nie został odwołany zgodnie z przepisami, była niezgodna z prawem.

Dlaczego?

Bo prezydent nie został poproszony o wyrażenie zgody na powołanie pana Bilewicza, który decyzją premiera został w dziwnym trybie powołany na pełniącego obowiązki prokuratora krajowego. Było to nielegalne. Stąd moje działania w styczniu i lutym 2024 r.

Doskonale pan wie, że w przestrzeni publicznej funkcjonuje także inna wykładnia przepisu o odwołaniu prokuratora, według której nie jest do tego potrzebna decyzja prezydenta…

Jest przepis jasno mówiący, jak taka procedura ma wyglądać. Nie można wykładać przepisu kontra zapisom w ustawie – Prawo o prokuraturze. Tam jest wyraźnie mowa, że można odwołać prokuratora krajowego za pisemną zgodą prezydenta RP. Nie można stosować wykładni do czegoś, co jest ściśle określone w art. 14 ustawy o prokuraturze.

Kto jest dziś dla pana prokuratorem krajowym?

Prokurator Dariusz Barski, który niestety nie może wykonywać swoich obowiązków. Nie uznaję Dariusza Korneluka za prokuratora krajowego, bo nie został powołany na tę funkcję zgodnie z prawem. Argumenty? Można powołać kogoś na stanowisko prokuratora krajowego, po pierwsze, po odwołaniu legalnego prokuratora krajowego; po drugie, z tego, co wiem, pan prezydent nie zaopiniował kandydatury pana Korneluka, co też jest wymagane. W ważnej procedurze to ja naprawdę nie wiem, jak jeszcze uświadomić panu prokuratorowi generalnemu, że takich rzeczy nie wolno robić.

A gdyby prokurator Korneluk wydał panu teraz polecenie służbowe, to wykonałby je pan?

Nie, bo to nie jest mój przełożony.

Przeniesie się pan do Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej zajmującego się przestępczością zorganizowaną we Wrocławiu?

Nie. Decyzja prokuratora generalnego z 20 grudnia 2024 r. jest bezprawna. Prokuratora można przenieść na inne stanowisko służbowe tylko mocą prawomocnego orzeczenia sądu dyscyplinarnego. Ja nie będę poddawał się bezprawnej decyzji. To po pierwsze. A po drugie, czy pan prokurator generalny wyobraża sobie, że ja będę codziennie z Warszawy do Wrocławia dojeżdżał, i to jeszcze na własny koszt?

Panie prokuratorze, przed kilkoma laty niewygodni władzy prokuratorzy i prokuratorki zostali odesłani do pracy w daleką Polskę. Nie bacząc na to, że mają małe dzieci, rodziców pod opieką itd.

Różnica polega na tym, że w ich przypadku była to delegacja, i to na sześć miesięcy z pełnym zwrotem kosztów i wynajęciem mieszkania. Z perspektywy czasu ta decyzja mi się nie podoba.

Ja otrzymałem decyzję bezterminową w formie przeniesienia, a nie delegacji, co oznacza brak zwrotu jakichkolwiek kosztów. Nie mogę, mieszkając w Warszawie, dojeżdżać codziennie do Wrocławia albo wynajmować tam drugiego mieszkania. Prokurator generalny był rzecznikiem praw obywatelskich, to powinien wiedzieć, że jest to jakaś forma mobbingu, próba zniechęcenia do tego, żebym w ogóle pracował w prokuraturze.

A co pan zrobi, jak pana gabinet zostanie zamknięty?

Mam nadzieję, że tak nie będzie, chociaż już rok temu tak się zdarzyło. Wówczas na ponad dwa miesiące mój gabinet został zamknięty, miałem też odcięty dostęp do Prokuratury Krajowej. Teraz zarówno ja, jak i prokuratorzy: Robert Hernand oraz Krzysztof Sierak, zwróciliśmy się do prokuratora generalnego o cofnięcie decyzji o przeniesieniu jako nielegalnej. Czekamy na odpowiedź. Wydaje mi się, że najlepszym rozwiązaniem byłoby wycofanie się z tej decyzji, która nie ma podstaw prawnych. Złożyliśmy też pozew do sądu pracy. Wykorzystujemy wszystkie możliwe ścieżki prawne, by bronić swoich racji. Liczę na niezawisłe sądy.

Czego domaga się pan w pozwie do sądu pracy?

Cofnięcia decyzji o przeniesieniu. Ustalenia, że nie istnieje w obrocie prawnym. Ona nie może istnieć. Po pierwsze, prokurator generalny zastosował do nas de facto karę dyscyplinarną, a to może wyłącznie Sąd Najwyższy w drugiej instancji. Po drugie, to też jest forma odwołania nas z funkcji zastępców, do czego jest potrzebna zgoda pisemna prezydenta. Ta sprawa ma szerszy zasięg, bo jeżeli tak można zrobić z nami i my się podporządkujemy, to każdy inny prokurator, a jest nas prawie 6 tys., może się znaleźć w takiej sytuacji.

Sam pan powiedział, że to forma przeniesienia, czyli nie odwołanie.

Jak mogę pełnić funkcję zastępcy prokuratora generalnego we Wrocławiu, jeżeli siedzibą Prokuratury Krajowej zgodnie z ustawą jest ulica Postępu 3 w Warszawie?