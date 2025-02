Politykom udało się skutecznie podzielić środowisko sędziowskie w sposób, który jeszcze kilka lat temu wydawał się zupełnie niemożliwy. Obecnie mamy więc sędziów jawnie powiązanych z obecną władzą, zagarniających profity z tej współpracy, sędziów jawnie jej przeciwnych, cierpiących obecnie zmasowany hejt ze strony ministerstwa i prezesów sądów, dalej nowych sędziów powołanych po 2017 r., również obrażanych przy różnych okazjach przez obecną władzę wykonawczą, i dużą grupę starych sędziów starających się udawać, że tego wszystkiego nie widzą i właściwie nic się nie dzieje i wszystko jest dobrze.

Wydaje się, że te cztery grupy w pełni charakteryzują obecny stan środowiska. Podziały są bardzo silne i miejscami jednoznaczne. Wykorzystują to politycy, którzy publicznie głoszą, że mają swoich sędziów i na nich liczą w ewentualnych procesach. Przy czym zapowiedzi te, niestety, nierzadko się sprawdzają. Wszak co jakiś czas słychać o zupełnie szokujących orzeczeniach. Poziom zaangażowania sędziów i identyfikowania się z poszczególnymi ugrupowaniami politycznymi nigdy nie był tak wyraźny.

Czas emblematów

Czekam tylko, kiedy pojawią się w klapach garniturów i garsonek polityczne plakietki wskazujące, kogo określony sędzia popiera i czyje poglądy akceptuje oraz z kim się utożsamia. Namiastkę tego już zresztą mieliśmy. Wszak nie tak dawno sędziowie obwieszali się emblematami określonych ugrupowań i organizacji społecznych. Naklejali hasła i plakaty na drzwi swoich pokojów sędziowskich, chcąc w ten sposób zademonstrować swoje uwielbienie dla określonych środowisk i przynależność do nich. Niektórym się nawet wydawało, że jest stan wojenny i oni walczą z wrogą okupacją. Ot, takie urojenia.

Przypominam też sobie gabinety sędziowskie i drzwi korytarzy sądów ustrojone w plakaty z wyobrażeniem kobiecej głowy z piorunem w środku, czy kolorowankę rzekomych obrońców konstytucji itp., itd. A przecież sędziowie mają być apolityczni i neutralni światopoglądowo. Nie powinni publicznie, i to w budynku sądu, demonstrować swoich przekonań, uwielbienia lub nienawiści do określonych ideologii lub partii politycznych. Jak można obwiesić się emblematami kojarzonymi jednoznacznie z określonym środowiskiem politycznym, a zarazem udawać, że jest się bezstronnym sędzią?

Ciekawe zresztą, w jakim celu część sędziów decydowała się w ten sposób ustroić. Myślę, że ma to jakieś podłoże psychologiczne i wyraża potrzebę ekspozycji swoich przekonań. Gdy przypominam sobie te żenujące zachowania, to zadziwia mnie brak refleksji tych wydałoby się poważnych osób. Zarazem doceniam sprawność polityków i działaczy, którym udało się tak łatwo wplątać tych sędziów w swoje ugrupowania i przekonać do demonstrowania ich haseł. Skuteczna manipulacja.

Odczucia obywateli

Zastanawiam się również, jak czują się obywatele przybywający do sądu z nadzieją na bezstronny i obiektywny sąd, a za stołem sędziowskim znajdujący osobnika z plakietką jednoznacznie kojarzącą się z określoną partią polityczną lub środowiskiem. Zwłaszcza z tym, z którym temu obywatelowi jest nie po drodze. Myślę, że może być on poważnie zaniepokojony, czy w istocie może liczyć na sprawiedliwy wyrok i czy ktoś tym sędzią czasem nie steruje, aby orzekał on w określony sposób. Podobnie pewnie czują się obywatele, którzy mieli okazję widzieć tegoż sędziego na manifestacji lub wiecu partyjnym określonego ugrupowania. Zwłaszcza gdy widzieli go występującego na trybunie lub maszerującego ramię w ramię z politykami i działaczami określonych środowisk.

Niestety takie sytuacje nie są wcale rzadkością, a w internecie można znaleźć sporo takich obrazków wskazujących jednoznacznie na brak apolityczności tych osobników. Zastanawia mnie też, czy faktycznie mogą bezstronnie orzekać i udawać apolityczność sędziowie pracujący za grube pieniądze w różnych komórkach organizacyjnych ministerstwa szumnie zwanych komisjami kodyfikacyjnymi. Wszak czynnie pracują dla określonej, politycznie ukształtowanej władzy wykonawczej, a mają być niezależną trzecią władzą.

Czy są jakieś rozwiązania dla przywrócenia apolityczności sędziów, czy jest jakaś nadzieja na zasypanie podziałów w środowisku? Słucham polityków władzy i mam wrażenie, że ich pomysłem jest wyrzucenie nowych sędziów lub ich upokorzenie w drodze czynnego żalu. Politycy ci obawiają się bowiem nowych sędziów. Widzą w nich niebezpieczeństwo, gdyż domniemują, że nie podzielają oni ich poglądów i nie kierują się tą samą ideologią.

Wywodzę to z faktu, że pomimo zmasowanej propagandy zdecydowali się oni na udział w postępowaniu konkursowym i nie uwierzyli w opowieści o rzekomej niekonstytucyjności KRS. Liczą przy tym na tych sędziów, którzy zostali już zmanipulowani lub przeszli pod ich sztandary i teraz ochoczo współpracują. Przy ich pomocy chcą uzyskać swoje cele.

Czy to się spełni, niebawem zobaczymy. Mam jednak nadzieje, że zarówno plany eksterminacji nowych sędziów, jak i skuteczne manipulowanie starymi pozostanie tylko w sferze marzeń przywódców i ideologów. Inaczej sądy na stałe utracą walor bezstronności i niezależności.

Autor jest sędzią Sądu Okręgowego w Kielcach, członkiem Zrzeszenia Sędziowie RP