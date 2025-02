Rozwój technologii wpływa na postawy społeczne, które później ujawniane są w dyskusji publicznej. W takiej dyskusji poszkodowane są grupy, które z racji zawodu lub funkcji trzymają się odchodzących powoli standardów argumentacji i prezentowania swoich opinii. Szkoda taka to uszczerbek na wizerunku publicznym, bo w ocenie społecznej brak dosadnej riposty to najczęściej wyraz przyznania się do błędu, a w najlepszym razie słabości i lęku.

Reklama

To zwycięstwo wywodzone z prawa do godnego milczenia może być smakowane w wąskich przestrzeniach, co indywidualnie cieszy, ale w znaczeniu szerszym generuje nieprawdziwy obraz grup zawodowych, pozbawiając je należnego im szacunku, a nawet prawa do bycia wolnym od niesłusznie wyprowadzanych ataków.

Debata na poziomie

W czasie kiedy dostęp do informacji i mediów jest de facto nieograniczony, a zasłona anonimowości daje zastrzyk odwagi, poziom debaty publicznej szoruje po dnie przyzwoitości.

Debata publiczna nie toczy się już tylko na „małym ekranie” czy na łamach prasy. Toczy się wszędzie i zawsze, a w przestrzeni wirtualnej nabiera wyjątkowego rozpędu i zasięgów.

Reklama

Rozwój technologii ma wpływ na nasze zachowanie. Przyzwyczajenie, że nie ma przeszkód w dostępie do informacji, zmienia sposób przyswajania prezentowanych nam treści. Dodatkowo, bycie „dobrze poinformowanym” jest punktem wyjścia dla dopuszczenia – w znaczeniu szerszym – do udziału w życiu społecznym. Śledzenie informacji staje się standardem zawodowym i społecznym. Bycie „na bieżąco” lub „na czasie” – różnie rozumiane i zależne od wieku, kultury, najbliższego środowiska, czasem nawet miejsca zamieszkania – dla wielu jest nie tyle przepustką do „ekskluzywnego klubu”, ile biletem, który chroni przed wykluczeniem.

Nie ma nic zdrożnego w dostępie do informacji, lecz chodzi o selekcję dostępnych treści. Selekcja ma wpływ na proces tworzenia informacji i w konsekwencji na poziom debaty publicznej.

Waga i uwaga

Faktem jest również, że skutecznym od zawsze zaproszeniem do „zerknięcia” jest zasada „cokolwiek innego”, co oznacza, że uwagę na pierwszy rzut oka przykuwają treści, które wyróżniają się na tle pozostałych. Wyróżnikiem tym może być informacja sama w sobie, ale również forma jej zaprezentowania.

Nie ma znaczenia przy tym, czy obiektywnie zgadzamy się z informacją, czy argumentem w dyskusji. Istotą jest, że zwracamy na nią uwagę. Dodając do tego, że otoczeni zewsząd impulsami informacji nie zapamiętujemy ich wszystkich, stałą pozostaje pozyskany zasięg „siewcy” treści, niekoniecznie już sama treść.

Jakkolwiek żyjemy w czasach podupadających zasad prowadzenia kulturalnej dyskusji, to nieustannie i na szczęście honorowana jest jeszcze czasami zasada szacunku do adwersarza, a formuła argumentacji ad personam, chociaż coraz częstsza, to nie jest przeważająca.

Poglądy krzyczącego przeciwnika

Zasada, że nie jest prawdą, iż jeśli ktoś głośniej krzyczy, to ma rację, jest oczywiście logicznie prawidłowa, niemniej nie docenia ona efektu działania opinii publicznej „uwiedzionej” krzykiem, której uwaga została umiejętnie zawłaszczona.

W tej pigułce autorskiej oceny procesów kształtowania się po części poglądów opinii publicznej na zdecydowanie gorszej pozycji są osoby, które w „kodzie” wykonywania zawodu mają zapisane zasady etycznego postępowania w działaniach zarówno zawodowych, jak i pozazawodowych. Takim osobom trudno jest stawiać opór czasami niewybrednej i niekonstruktywnej krytyce, a każda merytoryczna polemika osiąga mniejsze zasięgi.

Z perspektywy indywidualnej ten większy zasięg dla poglądu „krzyczącego przeciwnika” może nie mieć specjalnego znaczenia lub w ogóle nie mieć znaczenia, ale przy tematach ważkich zdanie opinii publicznej ma wpływ na kształtowanie przeróżnych polityk – zataczając koło – odnoszących się np. do krytykowanych określonych grup zawodowych.

Reprezentatywnym przykładem jest wymiar sprawiedliwości i popularne niegdyś zarzuty o rzekomo politycznych manifestacjach sędziów.

Zaufanie także oberwało

Abstrahując od tego konkretnego przykładu, którego istotą było także dążenie do odebrania prawa sędziom do reagowania i wyrażania swojego zdania wobec prób podważenia ich niezależności i prawa do wypowiadania się w sprawie kondycji wymiaru sprawiedliwości, dalekosiężnym efektem takich działań było zmniejszenie poziomu zaufania do wymiaru sprawiedliwości i naruszenie powagi zawodu sędziego.

Niezwykle niebezpieczne jest nadwyrężenie poziomu zaufania do wymiaru sprawiedliwości, który inaczej niż władza wykonawcza i ustawodawcza nie ma naturalnych instrumentów medialnej obrony. Każde stanowisko powinno być prezentowane z umiarem i wyważaniem, bo w konsekwencji wpływa na poziom zaufania do prawa, a w rezultacie także na poziom gwarancji bezpieczeństwa w demokratycznym państwie prawnym.

Problem nie leży jednak w granicy wolności słowa sędziów, która była wielokrotnie komentowana i interpretowana na tle odpowiednich regulacji Konstytucji RP, ustaw czy zbioru zasad etyki zawodowej sędziów, a której fundamentem są bezstronność i niezawisłość sędziowska oraz powinność kierowania się przez sędziów zasadami uczciwości, godności, honoru, poczucia obowiązku oraz przestrzegania dobrych obyczajów.

Dysproporcja środków

Problem leży w dysproporcji środków, aby bronić swojego dobrego imienia. Dysproporcja ta w rzeczywistości polega na tym, że z jednej strony granica przyzwolenia na krytykowanie sędziów, często niewybredne komentowanie ich wyroków, również przez przedstawicieli władz publicznych, jest daleko posunięta. Z drugiej zaś strony przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości rozliczani są najczęściej z każdego wręcz zdania, gdy nierzadko przypisuje się ich wypowiedziom niesłusznie i pochopnie zamiar przekroczenia zasady bezstronności.

W dobie dynamicznego rozwoju technologii ważnym jest bardziej niż kiedykolwiek dbanie o poziom debaty publicznej. Troska ta nie wynika tylko z konieczności przestrzegania prawa i piętnowania zachowań naruszających dobra osobiste, ale także z konieczności dbania o to, aby opinia publiczna mogła kształtować swoje poglądy na podstawie merytorycznej dyskusji prowadzonej na równych zasadach i w poszanowaniu podstawowych reguł wymiany argumentów.

Przyzwolenie na przekraczanie granic wolności słowa to de facto zgoda na podważanie zaufania do określonych grup zawodowych i społecznych, które nie mogą lub nie chcą w ramach swojej obrony takich granic przekraczać. Rozwiązaniem nie jest rzecz jasna „poluzowanie” zasad, np. korporacyjnych, nakazujących określony sposób postępowania, ale może nim być z jednej strony uznanie faktu, że osoby lub grupy zawodowe poddawane krytyce mają prawo się bronić, z drugiej zaś strony restrykcyjne piętnowanie używania języka, który narusza dobra osobiste, a który z racji częstego braku reakcji stał się wszechobecny w debacie publicznej, w szczególności prowadzonej w internecie.

Niewybredny język jako ten „głośniejszy” wypacza możliwość oceny przez opinię publiczną określonych zachowań. Opinia publiczna nie ma bowiem dostępu do analizy stanowisk dwóch stron. Prowadzi to do tworzenia zafałszowanych obrazów rzeczywistości i w dalszej konsekwencji do nieuzasadnionego stygmatyzowania określonych zawodów, środowisk lub osób.

Każdy ma prawo do swobodnej wypowiedzi, ale granicą tejże jest nienaruszanie dóbr osobistych. Konstruktywna krytyka jako przeciwieństwo grubiańskich oskarżeń może mniej przyciąga uwagę, niemniej powinna być standardem, którego należy bronić. W innym przypadku wolno, ale systematycznie hodować będziemy zupełnie nowy i już całkiem powszechny model dyskusji, gdzie argumentów będzie coraz mniej, a decybeli coraz więcej.

Autor jest adwokatem i partnerem w kancelarii Mamiński & Partners