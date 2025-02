Środki masowego przekazu poinformowały 25 stycznia 2025 r. o tragicznym zdarzeniu, w którego następstwie stracił życie 64-letni ratownik medyczny. W sobotę około godz. 18.30 zespół ratownictwa medycznego przyjechał na wezwanie do jednego z mieszkań w Siedlcach, aby udzielić pomocy 57-letniemu mężczyźnie. Ratownicy po przybyciu na miejsce stwierdzili, że wymaga on zabiegu chirurgicznego i powinien być przewieziony do szpitala. W trakcie wykonywania czynności medycznych ratownik medyczny został ugodzony nożem przez mężczyznę i pomimo natychmiastowego przewiezienia do szpitala niestety zmarł. Drugi z nich został zraniony w nadgarstek i wymagał pomocy medycznej. Napastnik miał w organizmie 2 promile alkoholu.

Reklama

Zawsze narażeni

Tragedia ta po raz kolejny wywołała ożywioną dyskusję o potrzebie zapewnienia ratownikom medycznym możliwie najskuteczniejszej ochrony, aby w przyszłości wyeliminować tego typu zdarzenia. Nie ulega jednak wątpliwości, że będą oni narażeni na bardzo niebezpieczne sytuacje ze względu na charakter ich pracy. Dlatego warto i należy podejmować wszelkie możliwe działania, aby zapewnić im jak najlepszą ochronę, w tym prawną. Model tej ochrony ma kluczowe znaczenie zarówno dla samych ratowników medycznych, jaki i osób (pacjentów), którzy zdecydują się ich zaatakować w trakcie wykonywania obowiązków zawodowych.

Czytaj więcej Prawo karne Jest zgoda na areszt tymczasowy dla zabójcy ratownika medycznego z Siedlec Sąd przychylił się do wniosku prokuratury o tymczasowy areszt dla 59-letniego Adama Cz., który jest podejrzany o zabójstwo ratownika medycznego w Siedlcach - poinformowała we wtorek Prokuratura Okręgowa w Siedlcach.

Ratownik medyczny, udzielając pierwszej pomocy medycznej, jest często narażony na agresywne zachowanie pacjentów, a także osób trzecich (np. domowników). Nie ulega najmniejszej wątpliwości, że jest to niedopuszczalne zachowane, które należy bezwzględnie karać. W zakresie bezpieczeństwa prawnego ratowników medycznych podstawowe znaczenie mają regulacje zakodowane w treści art. 5 ust. 1 ustawy z 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz w art. 37 ustawy z 1 grudnia 2022 r. o zawodzie ratownika medycznego oraz samorządzie ratowników medycznych.

Zgodnie z pierwszą regulacją osoba udzielająca pierwszej pomocy albo kwalifikowanej pierwszej pomocy, osoba wchodząca w skład zespołu ratownictwa medycznego, osoba udzielająca świadczeń zdrowotnych w szpitalnym oddziale ratunkowym, dyspozytor medyczny podczas wykonywania swoich zadań oraz wojewódzki koordynator ratownictwa medycznego wykonujący zadania korzystają z ochrony przewidzianej w kodeksie karnym dla funkcjonariuszy publicznych.

Reklama

W myśl drugiego przepisu ratownik medyczny podczas wykonywania czynności, o których mowa w art. 33 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 1, 2, 4 i 5, oraz w związku z ich wykonywaniem korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych na zasadach określonych w kodeksie karnym.

Ochrona przysługująca funkcjonariuszowi publicznemu

Definicja legalna funkcjonariusza publicznego znajduje się w art. 115 § 13 k.k. Zgodnie z tym przepisem funkcjonariuszem publicznym jest m.in. prezydent, poseł, senator, radny, sędzia, ławnik, notariusz, komornik, pracownik administracji rządowej, policjant, żołnierz. Zatem zgodnie ze wskazanym przepisem ratownik medyczny nie jest funkcjonariuszem publicznym, ale wolą ustawodawcy korzysta z ochrony, jaka przysługuje funkcjonariuszowi publicznemu. Może on jednak być osobą pełniącą funkcję publiczną, kiedy będzie zatrudniony w jednostce organizacyjnej dysponującej środkami publicznymi. Wtedy do niego znajdzie zastosowanie art. 115 § 19 k.k., zgodnie z którym osobą pełniącą funkcję publiczną jest funkcjonariusz publiczny, członek organu samorządowego, osoba zatrudniona w jednostce organizacyjnej dysponującej środkami publicznymi, chyba że wykonuje wyłącznie czynności usługowe, a także inna osoba, której uprawnienia i obowiązki w zakresie działalności publicznej są określone lub uznane przez ustawę lub wiążącą Rzeczpospolitą Polską umowę międzynarodową.

Przyznanie ratownikom medycznym ochrony przysługującej funkcjonariuszom publicznym powoduje, że mają do nich zastosowanie przepisy kodeksu karnego, zwłaszcza te zgrupowane w rozdziale XXIX „Przestępstwa przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego”. Zgodnie z przepisem art. 222 k.k. osobie dopuszczającej się naruszenia nietykalności cielesnej ratownika medycznego grożą trzy lata pozbawienia wolności. Występek zakodowany w treści art. 222 k.k. chroni nietykalność cielesną funkcjonariusza publicznego lub osoby do pomocy mu przybranej oraz prawidłowe funkcjonowanie instytucji państwowych, międzynarodowych i samorządu terytorialnego.

Zarówno w doktrynie, jak i w orzecznictwie istnieją spory co do drugiego chronionego przepisem podmiotu, jakim jest osoba przybrana do pomocy funkcjonariuszowi. Chodzi o to, czy osobą tą może być tylko ten, kto został do tej pomocy wyznaczony, czy również ten, który z własnej inicjatywy pomaga funkcjonariuszowi w wykonywaniu jego obowiązków. Wydaje się, że należy przyznać ochronę prawnokarną także osobie, która samorzutnie bez przybrania przez funkcjonariusza pomaga mu w wykonywaniu jego ustawowych obowiązków, gdyż jej działanie zmierza do ochrony działalności instytucji publicznych.

Świadomość sprawcy

Pamiętać należy, że nie każde naruszenie nietykalności cielesnej funkcjonariusza publicznego nosi znamiona czynu typu czynu zabronionego, ale tylko te, które nastąpi „podczas i w związku z pełnieniem obowiązków służbowych”. Pełnienie obowiązków służbowych może nastąpić też w czasie wolnym od pracy. Jeżeli w tym okresie funkcjonariusz podejmie działania zmierzające do obrony porządku prawnego w zgodzie ze złożonym ślubowaniem, to korzysta ze wzmocnionej ochrony przewidzianej przez art. 222 k.k. (wyrok SA w Katowicach z 23 maja 2002 r.).

W § 2 omawianego przepisu ustawodawca przewidział samoistną podstawę do fakultatywnego nadzwyczajnego złagodzenia kary, nawet odstąpienia od jej wymierzenia. Możliwe to będzie wtedy, gdy naruszenie nietykalności cielesnej wywołało niewłaściwe zachowanie się funkcjonariusza lub osoby do pomocy mu przybranej. Niewłaściwe zachowanie funkcjonariusza musi mieć miejsce przed naruszeniem nietykalności cielesnej i sprawca musi być świadomy tego zachowania. Wskazane znamię zostanie wypełnione, gdy funkcjonariusz lub osoba przybrana zachowa się niestosownie, nieodpowiednio, wulgarnie, niezgodnie z obiektywnymi kryteriami przyjętymi w naszym kręgu kulturowym.

Sprawca przestępstwa z art. 222 § 1 k.k. musi mieć świadomość, że osoba, której nietykalność cielesną narusza, jest funkcjonariuszem publicznym (osobą do pomocy mu przybraną) oraz wykonuje obowiązki służbowe. Omawiane przestępstwo ma charakter powszechny, co oznacza, że może je popełnić każdy, także funkcjonariusz publiczny lub osoba do pomocy mu przybrana. Sprawca, który dopuści się czynnej napaści na ratownika medycznego, może trafić na podstawie przepisu art. 223 k.k. do więzienia nawet na 15 lat.

Czynna napaść w praktyce

Wskazany przepis obok stania na straży prawidłowości działalności instytucji państwowych i samorządowych chroni także życie lub zdrowie funkcjonariuszy publicznych. Czynność wykonawcza w przypadku tego przestępstwa polega na dopuszczeniu się czynnej napaści na funkcjonariusza publicznego lub osobę do pomocy mu przybraną, przez co rozumieć należy każde celowe działanie zmierzające do wyrządzenia krzywdy fizycznej wskazanym osobom. W świetle takiego ujęcia tego znamienia czynną napaścią nie będzie stawianie tzw. biernego oporu osobom.

Czynna napaść polega na podjęciu gwałtownego działania, będącego przejawem agresji. Czynności tej nie da się wykonać poprzez zaniechanie. Przyjmuje się, że elementem odróżniającym czynną napaść na funkcjonariusza publicznego od naruszenia jego nietykalności cielesnej jest działanie w celu spowodowania u pokrzywdzonego fizycznej krzywdy. Jest to niewątpliwie coś więcej niż szarpanie, opluwanie czy oblewanie cieczą. Aby doszło do popełnienia przestępstwa, czynna napaść musi przybrać dwojaką postać: działania sprawcy wspólnie i w porozumieniu z inną osobą lub używania przez niego broni palnej, noża lub innego niebezpiecznego przedmiotu albo środka obezwładniającego.

W pierwszym przypadku mamy do czynienia z tzw. współsprawstwem koniecznym, co oznacza, że sprawca musi działać wspólnie i w porozumieniu z inną osobą. W realiach konkretnej sprawy może się zdarzyć, że sprawca wypełni obie grupy znamion jednocześnie, np. zaatakuje ratownika medycznego, działając wspólnie i w porozumieniu z inną osobą, używając przy tym broni palnej lub noża. Czynna napaść, podobnie jak naruszenie nietykalności cielesnej, musi mieć związek z pełnieniem obowiązków służbowych przez funkcjonariusza. Komentowany typ czynu zabronionego ma charakter formalny. Do jego dokonania nie jest konieczne powstanie jakichkolwiek obrażeń ciała funkcjonariusza, a nawet naruszenie jego nietykalności cielesnej.

Przestępstwo jest dokonane w chwili przedsięwzięcia działania zmierzającego bezpośrednio do naruszenia nietykalności cielesnej. Zgodnie natomiast z normą zakodowaną w treści art. 223 § 2 k.k. okolicznością kwalifikującą jest spowodowanie skutku w postaci ciężkiego uszczerbku na zdrowiu funkcjonariusza lub osoby przybranej do pomocy. W tym przypadku mamy do czynienia z przestępstwem skutkowym, co powoduje, że warunkiem sine qua non odpowiedzialności karnej będzie wykazanie istnienia związku przyczynowego.

Ochrona przed znieważeniem

Na podstawie regulacji zakodowanej w przepisie art. 226 § 1 k.k. ratownik medyczny korzysta ze wzmożonej ochrony przed znieważaniem jego osoby. Zadaniem tego przepisu jest ochrona szacunku dla instytucji, którą reprezentuje funkcjonariusz publiczny lub osoba do pomocy mu przybrana. Obecny kształt art. 226 § 1 k.k. jest konsekwencją wyroku TK z 11 października 2006 r., w którym stwierdzono, że art. 226 § 1 k.k. był niezgodny z art. 54 ust. 1 w zw. z art. 31 ust. 3 konstytucji w zakresie, w jakim penalizował znieważenie funkcjonariusza publicznego lub osoby do pomocy mu przybranej, dokonane niepublicznie lub dokonane publicznie, lecz nie podczas czynności służbowych.

Zmiana treści przepisu polegała na tym, że zamiast alternatywy „podczas lub w związku” wprowadziła koniunkcję „podczas i w związku”. Znieważenie należy rozumieć tak samo jak w art. 216 k.k. Znieważenie jest przestępstwem formalnym, co powoduje, że nie ma konieczności wykazywać, iż działanie sprawcy wywołało u pokrzywdzonego poczucie poniżenia lub zastraszenia.

Zniewaga może przybrać formę słów, gestów, określonych znaków. Znamiona przestępstwa „podczas i w związku” wskazują, że muszą one wystąpić jednocześnie. Przepis art. 226 § 1 k.k. stanowi typ kwalifikowany w stosunku do przestępstwa znieważenia (art. 216 k.k.). Jeżeli zniewaga połączona jest z naruszeniem nietykalności cielesnej, to zachodzi kumulatywny zbieg art. 226 § 1 k.k. z art. 222 § 1k.k.

Poza służbą

Mając na uwadze wzrost agresji przeciwko określonym kategoriom funkcjonariuszy, np. ratownikom medycznym, ustawodawca wprowadził do rozdziału XXIX przepis art. 231a k.k., który poszerzył stosowanie ochrony prawnokarnej, przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych (art. 222, 223 i 226 k.k.), na sytuacje, gdy zamach na funkcjonariusza podjęty został z powodu wykonywanego przez niego zawodu lub zajmowanego stanowiska.

Penalizacji poddano zamach, który nie jest bezpośrednio motywowany wykonywanymi przez funkcjonariusza obowiązkami. Ratio legis komentowanego przepisu sprowadza się do stworzenia ochrony dla funkcjonariuszy publicznych przed zamachami na nich poza służbą, gdy nie wykonują oni swoich obowiązków służbowych oraz gdy zamach nie ma związku z takimi obowiązkami, ale został on podjęty dlatego, że określona osoba jest funkcjonariuszem publicznym. Jeżeli dojdzie do naruszenia nietykalności, czynnej napaści czy znieważenia funkcjonariusza tylko z powodu jego stanowiska lub wykonywanego zawodu, sprawca będzie odpowiadał z art. 222, 223 lub 226 k.k. w zw. z art. 231a k.k.

Niestety, pomimo ochrony prawnej ratownicy nadal spotykają się z sytuacjami niebezpiecznymi. Z tego powodu stają się często specjalistami nie tylko od udzielania pierwszej pomocy, ale również od rozwiązywania różnego rodzaju konfliktów. Przy niebezpiecznych i trudnych interwencjach ratownikom medycznym powinna towarzyszyć policja.

Autor jest doktorem prawa i prokuratorem Prokuratury Regionalnej w Krakowie