Jacek Skała: Szacunku nie da się włożyć do garnka

Pana związek zawodowy od lat walczy o wyższe pensje w prokuraturze. Na jakim etapie jest dziś ta walka? Niby coś ugraliście, ale efektów nie widać.

Ale wszyscy mówią tym samym językiem. Dziesięć lat temu, gdy pracownicy podnosili słuszne postulaty płacowe, kierownictwo wysyłało ich do Biedronek. Mówiło się o tej grupie pogardliwie jako o „personelu”. Dziś mamy w tej sprawie jednomyślność. I to jest rezultat naszej ciężkiej pracy związkowej. Marszów przez Warszawę, miasteczek namiotowych pod Ministerstwem Sprawiedliwości, oddolnych akcji korzystania ze zwolnień lekarskich, ale też setek debat, uchwał i wystąpień do władz państwowych. Dzięki temu w zeszłym roku zwaloryzowano wynagrodzenia o 20 proc., a w tym udało się uzyskać korzystniejszy niż w całej sferze finansów publicznych budżet na wynagrodzenia. Ponad gwarantowane 5 mamy dodatkowe 16,6 proc. Nie rozwiąże to wszystkich problemów, ale trzeba powiedzieć uczciwie, że postępy nie byłyby możliwe, gdyby nie zaangażowanie strony rządowej. Teraz pora na mechanizm poprawiający sytuację pracowników z długim stażem. Najważniejsze jest jednak powiązanie wynagrodzeń pracowników z prokuratorskimi i wprowadzenie obligatoryjnych stawek awansowych. W ostatnich dniach w stanowisku skierowanym do Związku prokurator Dariusz Korneluk poparł pierwsze z rozwiązań. Będę go namawiał, aby to, co napisał, znalazło odzwierciedlenie w porozumieniu.