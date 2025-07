Marek Domagalski: Powaga sądów nie tylko przy wyborach

Karząc autora jednego protestu wyborczego za zamieszczenie w nim obraźliwych sformułowań pod adresem prezydenta RP, pierwszego prezesa SN, przewodniczącego PKW i sędziów SN i NSA, Sąd Najwyższy przypomniał o tym obowiązku sądów.

Zgodnie z art. 49 prawa o ustroju sądów powszechnych, stosowanym także w SN, w razie naruszenia powagi lub porządku czynności sądowych albo ubliżenia sądowi lub innemu organowi państwowemu, lub osobom biorącym udział w sprawie sąd może ukarać dopuszczającego się tego czynu grzywną do 3000 zł lub karą pozbawienia wolności do 14 dni. Te rygory dotyczą także czynów popełnionych w piśmie złożonym w sądzie lub mu przesłanym, o ile jest pewność co do osoby, która się ich dopuściła.