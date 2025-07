Wybory do KRS - czy mamy do czynienia z grą znaczonymi kartami?

Od razu zaznaczę, że nie odpowiem na to pytanie. Chcę, byście państwo sami sobie wyrobili zdanie, byście sami ocenili, czy jesteście szanowani i czy to, co zrobiono z ustawą o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa, odpowiada waszym standardom i oczekiwaniom. Nic na tacy nie zostanie wam podane – sami ustalcie państwo właściwe intencje podmiotów zaangażowanych w procedowanie tego aktu prawnego.

Przedstawię państwu drogę legislacyjną ustawy, korzystając z opublikowanych na stronach Sejmu i Senatu stenogramów z posiedzeń tych organów oraz stosownych komisji.