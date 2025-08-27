Czas zinwentaryzować sądowe pobojowisko

Większość prawników i miliony obywateli, którzy mają styczność z sądem, jest zapewne świadoma tego kryzysu wplątywanego nadto w walkę polityczną nie tylko utrudniającą funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości, ale wręcz wstrząsającą państwem. Czas najwyższy zatem zinwentaryzować to sądowe pobojowisko, poważnie rozpoznać jego źródło i możliwości naprawy, zaprowadzić prawdziwą praworządność.

Temu uporządkowaniu służyć ma najwyraźniej apel prof. Małgorzaty Manowskiej, pierwszej prezes Sądu Najwyższego, o podjęcie inicjatywy organizacji „okrągłego stołu” celem rozwiązania kryzysu w wymiarze sprawiedliwości. Pierwsza prezes SN wskazała na konieczność kompromisowego uregulowania możliwie wszystkich spornych kwestii związanych z funkcjonowaniem wymiaru sprawiedliwości, w tym co do kształtu KRS, co do wątpliwości powołań sędziowskich i obsady TK. Władza sądownicza nie ma możliwości samodzielnego zażegnania tego kryzysu, a zadanie implementacji orzeczeń ETPC i TSUE spoczywa na władzy ustawodawczej i wykonawczej – wskazuje pierwsza prezes SN w apelu do prezydenta RP, marszałków Sejmu i Senatu, premiera i przewodniczących wszystkich klubów i kół poselskich.