Obowiązek denuncjacji

Zawiadamiający nie ma obowiązku sprawdzania faktów, jak również nie ponosi odpowiedzialności w przypadku, gdy okaże się, że czyn zabroniony nie został popełniony.

Publikacja: 10.09.2025 05:25

Odpowiedzialność zawiadamiającego, gdy okaże się, że czyn zabroniony nie został popełniony

Piotr Kosmaty

Zgodnie z treścią przepisu art. 16 ust. 1 ustawy z 26 stycznia 1984 r. – Prawo prasowe dziennikarz jest zwolniony od zachowania tajemnicy zawodowej, gdy informacja, materiał prasowy, list do redakcji lub inny materiał o tym charakterze dotyczy przestępstwa określonego w art. 240 § 1 kodeksu karnego albo autor lub osoba przekazująca taki materiał wyłącznie do wiadomości dziennikarza wyrazi zgodę na ujawnienie jej nazwiska, lub tego materiału.

Przedmiotowa regulacja jest wyrazem uznania przez ustawodawcę, że przestępstwa o najcięższym ciężarze gatunkowym powinny być ścigane i osądzone bez względu na inne istotne wartości, takie jak np. tajemnica dziennikarska. Pamiętać bowiem należy, że problem tajemnicy zawodowej dziennikarzy jawi się jako jeden z fundamentalnych dla funkcjonowania niezależnej, korzystającej z wolności wypowiedzi i wykonującej swoją misję prasy.

