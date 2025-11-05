Reklama
Surowe kary za szpiegostwo to nie populizm penalny

Ustawodawstwo antyszpiegowskie powinno cechować się odpowiednio wysokim stopniem represyjności oraz zapewniać możliwie największą wykrywalność oraz nieuchronność kary.

Publikacja: 05.11.2025 04:30

Foto: Adobe Stock

Piotr Kosmaty

SPIS TREŚCI

  1. Szpiegostwo – gruntowna nowelizacja kodeksu karnego
  2. Szpiegostwo – populistyczne kształtowanie treści przepisów karnych
  3. Szpiegostwo – ruch we właściwym kierunku
  4. Szpiegostwo – po fali krytyki czas na refleksję?

Władysław Dziewanowski w rozprawie doktorskiej zatytułowanej „Szpiegostwo”, przyjętej przez Radę Wydziału Prawa Uniwersytetu Józefa Piłsudskiego w Warszawie w 1938 r., w sposób niezwykle trafny wskazał na niebezpieczeństwa, jakie pociąga za sobą działalność szpiegowska.

Podpułkownik dyplomowany kawalerii Wojska Polskiego pisał: „Zagadnienie szpiegostwa posiada szczególną wagę. Ujawnienie władzom obcego państwa niektórych szczegółów dotyczących przygotowań obronnych, planów działania na wypadek wojny, stosunków z potęgami ościennymi, stanu ekonomicznego i finansowego, wreszcie wewnętrznych stosunków politycznych, może, w niektórych wypadkach, zagrażać już nie tylko klęską militarną, lecz i utratą części terytorium narodowego, a nawet utratą niepodległości.

