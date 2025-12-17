Rzeczpospolita
PRO
Reklama

Zjawisko nielegalnej nadrezerwacji (overbooking) cz. 2.

Kontynuując poruszoną w poprzednim wydaniu problematykę nadrezerwacji w przewozach lotniczych, należy zwrócić uwagę także na inne problemy rozważane przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE).

Publikacja: 17.12.2025 05:00

Overbooking, czyli nadrezerwacja w przewozach lotniczych

Overbooking, czyli nadrezerwacja w przewozach lotniczych

Foto: Adobe Stock

Arkadiusz Turczyn

O dążeniu do szerokiej i skutecznej ochrony pasażerów może świadczyć orzeczenie, w którym Trybunał ten stwierdził, że art. 4 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z 11 lutego 2004 r. ustanawiającego wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów, uchylającego rozporządzenie (EWG) nr 295/91, w związku z art. 2 lit. j) rozporządzenia nr 261/2004 należy interpretować w ten sposób, iż obsługujący przewoźnik lotniczy, który uprzednio poinformował pasażera, że odmówi mu wbrew jego woli wejścia na pokład w ramach lotu, na który ten posiada potwierdzoną rezerwację, jest zobowiązany do wypłaty odszkodowania temu pasażerowi, nawet jeśli nie stawił się on do wejścia na pokład na warunkach określonych w art. 3 ust. 2 tego rozporządzenia.

Pozostało jeszcze 88% artykułu

PRO.RP.PL i The New York Times w pakiecie!

Podwójna siła dziennikarstwa w jednej ofercie.

Kup roczny dostęp do PRO.RP.PL i ciesz się pełnym dostępem do The New York Times na 12 miesięcy.

W pakiecie zyskujesz nieograniczony dostęp do The New York Times, w tym News, Games, Cooking, Audio, Wirecutter i The Athletic.

Subskrybuj! Zaloguj się
Ministerstwo Sprawiedliwości rozpaczliwie szuka wsparcia dla orzekających sędziów.
Sądy i Prokuratura
Agata Łukaszewicz: Rozgoryczenie asystentów coraz większe
Do tej pory pary jednopłciowe żyją w pewnym zawieszeniu – mówi Katarzyna Wesołowska-Zbudniewek, sędz
Sądy i Prokuratura
Pozostały już tylko kwestie techniczne
Rola sędziego a wykorzystywanie narzędzi AI
Sądy i Prokuratura
Rola sędziego a wykorzystywanie narzędzi AI
Nie ma roszczeń z tytułu niewłaściwych decyzji
Sądy i Prokuratura
Nie ma roszczeń z tytułu niewłaściwych decyzji
Dostawcza Kia PV5 - International Van of the Year 2026. Sprawdź ratę!
Materiał Promocyjny
Dostawcza Kia PV5 - International Van of the Year 2026. Sprawdź ratę!
Advertisement
Czas zadbać o jawność rozpraw
Sądy i Prokuratura
Czas zadbać o jawność rozpraw
Lojalność, która naprawdę się opłaca. Skorzystaj z Circle K extra
Materiał Promocyjny
Lojalność, która naprawdę się opłaca. Skorzystaj z Circle K extra
Reklama
Reklama
e-Wydanie