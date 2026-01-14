Na nowy rok nowoczesności dla sądów, prawa i gospodarki

Nowoczesność to zgodność z zasadami otaczającego świata w wymiarze tu i teraz. Przeciwieństwem nowoczesności jest zacofanie, czyli brak wykorzystania dostępnych możliwości i trudności w zaspokajaniu aktualnych potrzeb. Nic nie jest dane raz na zawsze, wszystko nieuchronnie się starzeje i zużywa, a największą pewność na przyszłość można przypisać tylko zmianom. I chociaż są pewne i nieuchronne, to nie wszystko zmienia się tak samo.

Problem jest praktyczny – co należy zmieniać i w jaki sposób, aby było pożytecznie i skutecznie. Dla obywateli i sądów oraz gospodarki minął kolejny rok, a w ten nowy wchodzimy z tymi samymi problemami, nad którymi eksperci oraz decydenci naradzają się od lat, ale bez skutku. Czy rzeczywiście nie ma nikogo zdolnego do wskazania odpowiedniego rozwiązania i jego realizacji?