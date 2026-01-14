Rzeczpospolita
Spór o rozumienie Unii?

Przez ratyfikację aktu przystąpienia państwo członkowskie zaakceptowało samą koncepcję Unii jako wspólnego dla państw członkowskich porządku prawnego.

Publikacja: 14.01.2026 04:40

Spór o rozumienie Unii?

Foto: Adobe Stock

Aneta Łazarska

SPIS TREŚCI

  1. Skarga Komisji Europejskiej
  2. Kluczowy wyrok dla zrozumienia istoty Unii Europejskiej
  3. Spór Trybunał krajowy–Trybunał unijny
  4. Trybunał Konstytucyjny a standard bezstronności i niezawisłości
  5. Moc wiążąca traktatów

Trudno przejść do porządku prawnego bez pochylenia się nad wyrokiem TSUE z 18 grudnia 2025 r. w sprawie C 448-23. Wyrok TSUE zamyka dyskusję o statusie Trybunału Konstytucyjnego. Obnaża jego wady prawne, świadczące o destrukcji prawnej, ale też pozór rzekomego sporu o rozbieżności rozumienia znaczenia i roli prawa unijnego oraz wspólnoty unijnej.

Dla sądów polskich to ważna lekcja sposobu wykładni prawa unijnego, szczególnie w aspektach tożsamości konstytucyjnej. Polska ma obowiązek zapewnić na swoim terytorium stosowanie i poszanowanie prawa Unii, a na mocy art. 4 ust. 3 akapit drugi TUE – podjąć wszelkie środki ogólne lub szczególne właściwe dla zapewnienia wykonania zobowiązań wynikających z traktatów lub aktów instytucji Unii. Przepisy jej krajowego porządku prawnego, nawet rangi konstytucyjnej, nie mogą, zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Trybunału, uzasadniać nieprzestrzegania tych zobowiązań.

