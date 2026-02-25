Rzeczpospolita
PRO
Reklama

Wobec prawa wszyscy powinni być równi

Prawo o ustroju sądów powszechnych wymaga przebudowy, bez zmian nigdy nie będzie wolnych sądów.

Publikacja: 25.02.2026 04:50

Prawo o ustroju sądów powszechnych wymaga przebudowy, bez zmian nigdy nie będzie wolnych sądów.

Prawo o ustroju sądów powszechnych wymaga przebudowy, bez zmian nigdy nie będzie wolnych sądów.

Foto: Adobe Stock

Aneta Łazarska

SPIS TREŚCI

  1. Symboliczny koniec i aresztowanie polityka
  2. Sąd: To intencjonalne unikanie odpowiedzialności
  3. Sąd pod presją opinii publicznej. Czy sędzia pozostał niezawisły?
  4. List gończy za byłym ministrem
  5. Nie bądźcie fujarami i miękiszonami

Niczym z filmu jawią się kolejne odsłony postępowania przygotowawczego związanego z nadużyciami w Funduszu Sprawiedliwości. Rzecz bez precedensu: oto były minister sprawiedliwości, który odpowiada za destrukcję i demontaż najważniejszych instytucji sądownictwa w Polsce, jest poszukiwany listem gończym, albowiem nie chce stawić się przed polskim wymiarem sprawiedliwości i unika odpowiedzialności przed prawem.

Trzeba przyznać, że to jest szokujący scenariusz, mając na uwadze zarówno rangę sprawowanego urzędu przez byłego ministra, jego obecny status polityczny, jak i społeczne zaufanie obywateli do państwa. Tym bardziej więc może czas na chwilę otrzeźwienia politycznego i w końcu decyzję o zniesieniu nadzoru ministerialnego nad sądami. Polityczne konotacje nadzoru, tylko eufemistycznie zwanego administracyjnym, trącą PRL. Prawo o ustroju sądów powszechnych wymaga gruntownej przebudowy, bez tych zmian nigdy nie będzie wolnych sądów.

Pozostało jeszcze 88% artykułu

PRO.RP.PL i The New York Times w pakiecie!

Podwójna siła dziennikarstwa w jednej ofercie.

Kup roczny dostęp do PRO.RP.PL i ciesz się pełnym dostępem do The New York Times na 12 miesięcy.

W pakiecie zyskujesz nieograniczony dostęp do The New York Times, w tym News, Games, Cooking, Audio, Wirecutter i The Athletic.

Subskrybuj! Zaloguj się
Reklama
Agata Łukaszewicz: Jest weto i turbokaganiec
Sądy i Prokuratura
Agata Łukaszewicz: Jest weto i turbokaganiec
Centralny magazyn OMODA & JAECOO w Duchnicach rośnie wraz z rekordową sprzedażą w Polsce
Materiał Promocyjny
Rekordy sprzedaży i większy magazyn w Duchnicach
Sędzia Dorota Zabłudowska
Sądy i Prokuratura
Konstytucyjna KRS na podstawie niekonstytucyjnej ustawy
Czy sędzia musi słuchać przełożonego? Co z niezawisłością?
Sądy i Prokuratura
Obowiązki administracyjne tylko z ustawy
Utrwalona linia orzecznicza a granice prawa – czy sądy poprawiają ustawodawcę?
Sądy i Prokuratura
Skutki prymatu jednolitości orzecznictwa nad przewidywalnością wyroków (2)
Dove Self-Esteem: Wsparcie dla nastolatków
Materiał Promocyjny
Dove Self-Esteem: Wsparcie dla nastolatków
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama