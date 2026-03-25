Marta Kożuchowska-Warywoda: Procesy trwają dłużej

Prezydent Karol Nawrocki właśnie podpisał nowelizację ustawy, która pozwala studentom ostatnich roczników prawa pracować w sądzie jako młodsi asystenci sędziego. To ma być sposób na coraz dłuższe oczekiwanie na wyrok?

Wsparcie asystentów to nieoceniony wkład w funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości. Od samego początku swojej kadencji wiceminister sprawiedliwości Dariusz Mazur odpowiedzialny za kadry postawił na wsparcie sędziów-orzeczników przez asystentów. To postulat środowiska sędziowskiego podnoszony od wielu lat. Nie będę ukrywać, że jesteśmy w sytuacji, kiedy mamy wakaty na stanowiskach sędziów w sądach okręgowych i apelacyjnych i jest to jedyna możliwość wsparcia tych orzeczników, którzy biorą na swoje barki ciężar orzekania. Chciałabym podkreślić, ze NIK w raporcie za lata 2013–2023 postawił zarzut, że na przestrzeni dziesięciu lat nie była realizowana spójna i konsekwentna reforma sądownictwa, zaś działania ministra sprawiedliwości w zakresie kadr miały charakter doraźny i często spóźniony. NIK wskazał, że jednym z istotnych czynników zapewnienia sprawnego funkcjonowania sądownictwa powszechnego jest wsparcie asystentów sędziów.