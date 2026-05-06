Rzeczpospolita
PRO
Reklama

Agata Łukaszewicz: Przeciąganie liny trwa

Polska jest podzielona, podzielony jest Trybunał Konstytucyjny, Sąd Najwyższy i sędziowie wszystkich sądów – od najniższych szczeblem do tych najwyższych.

Publikacja: 06.05.2026 06:00

Polska jest podzielona, podzielony jest Trybunał Konstytucyjny, Sąd Najwyższy i sędziowie wszystkich

Polska jest podzielona, podzielony jest Trybunał Konstytucyjny, Sąd Najwyższy i sędziowie wszystkich sądów – od najniższych szczeblem do tych najwyższych.

Foto: Adobe Stock

Agata Łukaszewicz

Sytuacja w Trybunale Konstytucyjnym pozostaje w zawieszeniu. Niebawem rozpocznie się bitwa o wybór nowych członków-sędziów do Krajowej Rady Sadownictwa na nową kadencję. Spokoju nie ma i nie będzie. Dialog wydaje się być niemożliwy. A społeczeństwo, także podzielone, nie do końca wie, o co w tym sporze chodzi i kto ma w nim rację.

Mijają tygodnie, kiedy to Sejm wybrał sześciu nowych sędziów do Trybunału Konstytucyjnego. I wydawać by się mogło, że organ, który ma stać na straży przestrzegania ustawy zasadniczej, powinien zacząć działać pełną parą. Tymczasem kolejne wyroki Trybunału Konstytucyjnego okazują się, w odbiorze medialnym i społecznym, mniej ważne od tego, co dzieje się w samym Trybunale. Z szóstki wybranych przez Sejm sędziów tylko dwójka ma szansę na normalną pracę. Reszta siedzi w korytarzu lub bibliotece. Jednak nawet dopuszczona do pracy dwójka może mieć problemy. Być może nowo powołani sędziowie będą musieli się zmierzyć z dyscyplinarkami. Los pozostałej czwórki sędziów Trybunału Konstytucyjnego wybranych przez Sejm także jest nieznany. Bałagan trwa.

PRO.RP.PL i The New York Times w pakiecie!

Podwójna siła dziennikarstwa w jednej ofercie.

Kup roczny dostęp do PRO.RP.PL i ciesz się pełnym dostępem do The New York Times na 12 miesięcy.

W pakiecie zyskujesz nieograniczony dostęp do The New York Times, w tym News, Games, Cooking, Audio, Wirecutter i The Athletic.

Subskrybuj! Zaloguj się
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama