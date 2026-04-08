Jarosław Onyszczuk: Odłóżmy dyskusję o likwidacji immunitetu

Prokuratura, podobnie jak i sądy, szczególnie po zmianie władzy, jest zawsze sprawdzana i oceniana pod kątem sprawności działania. W sprawach dyscyplinarnych sędziów, w których zapowiadano szybkie działania, są takie, które ugrzęzły na początkowym etapie. Sędziowie z tzw. afery hejterskiej, jeżdżący po pijanemu, nadal nie doczekali się konsekwencji. Co jest powodem?

Postępowania dyscyplinarne rzeczywiście toczą się dziś stosunkowo długo. W dużej mierze jest to rezultat zmian wprowadzanych w latach 2016–2023 w wymiarze sprawiedliwości i przejęcia kontroli nad postępowaniami dyscyplinarnymi przez polityków. Proszę zwrócić uwagę, w jaki sposób ukształtowano system, począwszy od rzeczników dyscyplinarnych, i było to dostrzegalne w sądownictwie powszechnym, a skończywszy na Izbie Dyscyplinarnej i jej następczyni, Izbie Odpowiedzialności Zawodowej. Ta ostatnia staje się obecnie głównym hamulcowym w procesie oceny zachowań sędziów i prokuratorów, w tym także tych przypadków, o których pani wspomniała. Proces odwracania tych zmian jest niezwykle trudny, ale jak się wydaje, na przestrzeni dwóch ostatnich lat udało się wiele zrobić. Oczywiście dużo lepiej wygląda to w prokuraturze, gdzie nastąpiła zmiana na funkcjach rzeczników dyscyplinarnych, a także dokonano wyboru nowych członków sądu dyscyplinarnego. W ich rękach znajduje się w tej chwili proces odbudowania zaufania do prokuratorów i oceny negatywnych zjawisk z lat poprzednich. Myślę, że zarówno społeczeństwo, jak i media winni obserwować ten proces i dokonywać oceny działań osób, które zgodziły się wziąć odpowiedzialność za postępowania dyscyplinarne. Wspieramy także środowisko sędziowskie, które boryka się ze zdecydowanie większymi problemami, ale jestem przekonany, że nastąpi przyspieszenie postępowań dyscyplinarnych. Chciałbym jeszcze wskazać, że istotnym czynnikiem, który wpływa na bieg spraw dyscyplinarnych, jest też wykorzystywanie instrumentów prawnych, które ze swej istoty mają charakter gwarancyjny, a w praktyce służą jako środek do opóźniania postępowań. Oczywiście istotną kwestia jest też postawa osób, które zajmują się sprawami dyscyplinarnymi. W dużej mierze to od ich ocen i sprawności działania zależy skuteczny bieg wdrażanych postępowań.