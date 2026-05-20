Nawet sprawni biegli sami nie przyspieszą wyroków

W rządzie ruszyły prace nad nową ustawą o biegłych sądowych. To już kolejny projekt w ostatnich kilkunastu latach, ale wszystkie kończyły w szufladzie. Ten najnowszy ma szansę mieć więcej szczęścia?

Trudno dziś odpowiedzieć na to pytanie jednoznacznie. Sam fakt rozpoczęcia prac legislacyjnych należy ocenić pozytywnie. Nie oznacza to jednak, że każdy projekt reformy będzie przyjęty z entuzjazmem. W ramach programu ForensicWatch przyglądaliśmy się kolejnym próbom reformy systemu biegłych. Z moich doświadczeń związanych ze współpracą przy reformie systemu biegłych w Ukrainie wynika, że integracja biegłych ma ogromne znaczenie. Powstała tam właśnie konfederacja biegłych, która różni się od tradycyjnych stowarzyszeń próbą zbudowania reprezentacji całego środowiska w celu zajmowania jednolitego stanowiska.