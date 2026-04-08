Czynności wymagające zgody drugiego małżonka

Więź między małżonkami jest więzią opartą na wyjątkowym zaufaniu co samo przez się może przemawiać za dopuszczeniem elastyczniejszego podejścia do dopuszczalnego zakresu udzielanej zgody.

Wychodząc z takiego założenia Sąd Najwyższy stwierdził też, że udzielenie zgody rodzajowej jawi się jako sensowna i korzystniejsza dla małżonka upoważniającego alternatywa względem dalej idącego i bardziej rozpowszechnionego w obrocie pełnomocnictwa rodzajowego. Dostrzegł przy tym, iż potrzeba taka może ujawnić się m.in. wówczas, gdy jeden z małżonków prowadzi działalność gospodarczą z wykorzystaniem majątku wspólnego lub wywiera istotny wpływ – jako większościowy udziałowiec lub piastun organu – na działalność spółki prowadzącej taką działalność.